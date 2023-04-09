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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 09 апреля 2023
Нью-Йорк Сити
09.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
72'
Г. Перейра
70'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
М. Иленич
90'
+3
90'
+1
Замена
Л. Абрам
️️️️
Г. Якумакис
85'
+4
Замена
М. Чол
️️️️
Л. Араухо
Желтая карточка
М. Шано
77'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перейра
Пас отдал
М. Иленич
72'
70'
ГОЛ! 0:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Т. Алмада
66'
Замена
С. Соса
️️️️
Д. Этьенн
66'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Сейдич
Замена
А. Моралес
️️️️
Д. Сэндс
66'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
G. Segal
65'
Замена
Г. Перейра
️️️️
М. Пеллегрини
64'
62'
Красная карточка
Ф. Ибарра
Желтая карточка
М. Пеллегрини
55'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Якумакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
14
Амар Сейдич
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
3-2-1-3-2
25
Шано
13
Мартинс
6
Сэндс
13
Куфре
35
Иленич
55
Паркс
11
Магно
8
Родригес
11
Пеллегрини
17
13
4-1-2-1-2
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
44
Пурата
12
Уайли
5
Ибарра
14
Сейдич
11
Этьенн
23
Алмада
7
Араухо
7
Якумакис
6
Сэндс
27
Моралес
27
Моралес
6
Сэндс
17
37
Ледесма
37
Ледесма
17
11
Пеллегрини
11
Перейра
11
Перейра
11
Пеллегрини
7
Якумакис
96
Абрам
96
Абрам
7
Якумакис
11
Этьенн
5
Соса
5
Соса
11
Этьенн
14
Сейдич
5
Россетто
5
Россетто
14
Сейдич
7
Араухо
23
Чол
23
Чол
7
Араухо
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
49
Мэтт Фриз
ВР
24
Тайвон Грэй
ПЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
24
Тайвон Грэй
ПЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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