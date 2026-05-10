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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Цинциннати
Шарлотт - Цинциннати: обзор матча 10 мая 2026
Шарлотт
10.05.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
2 : 2
Ответный матч – 13.09.2026
Завершен
Цинциннати
51'
И. Токломати
52'
П. Бьель
36'
К. Данке
43'
Эвандер
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Цинциннати
Завершен
90'
Желтая карточка
Обинна Нвободо
90'
+4'
87'
Замена
A. Lajhar
️️️️➡️️
Брайан Рамирес
87'
Замена
Tom Barlow
️️️️➡️️
Kenji Mboma Dem
Замена
Арчи Гудвин
️️️️➡️️
Идан Токломати
82'
78'
Желтая карточка
Эвандер
Замена
Лиел Абада
️️️️➡️️
Kerwin Calderón Vargas
78'
74'
Замена
Обинна Нвободо
️️️️➡️️
Samuel Gidi
73'
Замена
Ender Echenique
️️️️➡️️
Херардо Валенсуэла
62'
Желтая карточка
Samuel Gidi
56'
Замена
Майлз Робинсон
️️️️➡️️
Мэтт Миазга
Желтая карточка
Эшли Вествуд
54'
ГОЛ! 2:2!
Пеп Бьель
Пас отдал
Джибриль Диани
52'
ГОЛ! 1:2!
Идан Токломати
Пас отдал
Тим Рим
51'
45'
+2'
43'
ГОЛ! 0:2!
Эвандер
Пас отдал
Павел Буха
36'
ГОЛ! 0:1!
Кевен Данке
26'
Желтая карточка
Херардо Валенсуэла
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
(К)
ОП
28
Джибриль Диани
ОП
16
Пеп Бьель
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
9
Идан Токломати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
88
A. Chirila
ЦЗ
21
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
10
Эвандер
(К)
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
29
Брайан Рамирес
ПВ
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
22
Херардо Валенсуэла
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Шарлотт
21
Tyler Miller
ВР
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
13
Брандт Бронико
ЦП
48
A. John
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
25
Tyger Smalls
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
55
A. Lajhar
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
27
Tah Anunga
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
66
Ender Echenique
ЦФ
4-2-2-2
1
Калина
23
Шнегг
44
Агьеманг
13
Рим
14
Бирн
8
Вествуд
28
Диани
10
Заа
16
Бьель
9
Токломати
18
3-3-1-3
18
88
21
Миазга
4
Хагглунд
10
Эвандер
20
Буха
11
29
Рамирес
22
Валенсуэла
9
Данке
17
18
11
Абада
11
Абада
18
9
Токломати
7
Гудвин
7
Гудвин
9
Токломати
29
Рамирес
55
55
29
Рамирес
21
Миазга
12
Робинсон
12
Робинсон
21
Миазга
11
5
Нвободо
5
Нвободо
11
17
16
16
17
22
Валенсуэла
66
66
22
Валенсуэла
Остались в запасе
Шарлотт
Цинциннати
21
Tyler Miller
ВР
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
13
Брандт Бронико
ЦП
48
A. John
ЦП
25
Tyger Smalls
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
13
Evan Louro
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
13
Брандт Бронико
ЦП
48
A. John
ЦП
25
Tyger Smalls
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Пэт Нунан
Шарлотт
Точно не сыграют
Henry Kessler
ЦЗ
Гарри Тоффоло
ЛЗ
Цинциннати
Точно не сыграют
Алвас Пауэлл
ПАЗ
Kristian Fletcher
ЦФ
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Кайл Смит
ПЗ
Ayoub Jabbari
ЦФ
Статистика матча Шарлотт - Цинциннати
1
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
15
Офсайды
2
1
Количество передач
503
581
Сейвы
3
2
Точность передач %
90
91
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
Посещаемость:
26252
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Сент-Луис
- : -
17.07.2026
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США. МЛС, 16 тур
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- : -
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Шарлотт
Цинциннати
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
3 : 1
17.05.2026
Торонто
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 14 тур
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3 : 1
17.05.2026
Торонто
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1 : 0
03.05.2026
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Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
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Сан-Диего
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