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  • МЛС. «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0), Суарес сделал 3+5 в четырех последних матчах

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0), Суарес сделал 3+5 в четырех последних матчах

Сегодня, 07:49
1

«Интер Майами» обыграл «Шарлотт» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Единственный гол забил Тадео Альенде с передачи Луиса Суареса на 46-й минуте.

Уругваец набрал 8 (3 гола, 5 ассистов) очков по системе «гол+пас» в четырех последних матчах во всех турнирах.

«Интер» был в меньшинстве с 38-й минуты после удаления голкипера Томаса Устари.

Аргентинский форвард Лионель Месси пропустил третий подряд матч «цапель».

Экс-игроки «Барселоны» Жорди Альба и Серхио Бускетс провели полные матчи. Суареса заменили н 60-й минуте.

США. МЛС

Интер Майами – Шарлотт – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Альенде, 46.

Удаление: Устари, 38 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Шарлотт Интер Суарес Луис
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Луис Суарес крут
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