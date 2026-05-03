Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Цинциннати
Чикаго Файр - Цинциннати: обзор матча 03 мая 2026
Чикаго Файр
03.05.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 3
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Цинциннати
16'
У. Кюйперс
28'
У. Кюйперс
24'
Эвандер
31'
Эвандер
90+7'
Эвандер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Цинциннати
Завершен
90'
+12
Желтая карточка
A. Chirila
Замена
Jason Shokalook
️️️️➡️️
Джонатан Дин
90'
+8
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Эвандер
Желтая карточка
Д'Авилла Дже
90'
+3
Пенальти не реализован
Уго Кюйперс
90'
+1
90'
Желтая карточка
A. Lajhar
90'
+7'
88'
Замена
A. Lajhar
️️️️➡️️
Брайан Рамирес
77'
Замена
Ayoub Jabbari
️️️️➡️️
Кевен Данке
77'
Замена
Tom Barlow
️️️️➡️️
Kenji Mboma Dem
68'
Желтая карточка
Кевен Данке
66'
Замена
Мэтт Миазга
️️️️➡️️
Херардо Валенсуэла
Замена
Жонатан Бамба
️️️️➡️️
Робин Лод
59'
Травма
Робин Лод
58'
56'
Красная карточка
Кайл Смит
46'
Замена
Ник Хагглунд
️️️️➡️️
Tah Anunga
45'
+1'
31'
ГОЛ! 2:2!
Эвандер
Пас отдал
Kenji Mboma Dem
ГОЛ! 2:1!
Уго Кюйперс
Пас отдал
Филип Зинкернагель
28'
24'
ГОЛ! 1:1!
Эвандер
ГОЛ! 1:0!
Уго Кюйперс
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Чикаго Файр
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
24
Джонатан Дин
ЦЗ
3
Джек Эллиот
(К)
ЦЗ
4
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
42
Д'Авилла Дже
ОП
6
Антон Салетрос
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
9
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
88
A. Chirila
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Samuel Gidi
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Эвандер
(К)
ЦП
29
Брайан Рамирес
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Херардо Валенсуэла
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Чикаго Файр
44
Джош Коэн
ВР
14
Виктор Радоевич
ЛЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
12
Puso Dithejane
ЦП
27
Dylan Borso
ЦП
35
Sergio Oregel
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Jason Shokalook
ЦФ
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
21
Мэтт Миазга
ЦЗ
55
A. Lajhar
ЦЗ
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
16
Tom Barlow
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
66
Ender Echenique
ЦФ
4-1-2-2-2
15
Гутман
3
Эллиот
4
Мбокази
24
Дин
42
Дже
6
Салетрос
17
Лод
7
Хайле-Селасси
11
Зинкернагель
9
Кюйперс
1
Брейди
2-3-1-4
18
24
Смит
88
11
20
Буха
10
Эвандер
29
Рамирес
22
Валенсуэла
27
17
9
Данке
17
Лод
19
Бамба
19
Бамба
17
Лод
24
Дин
20
20
24
Дин
27
4
Хагглунд
4
Хагглунд
27
22
Валенсуэла
21
Миазга
21
Миазга
22
Валенсуэла
29
Рамирес
55
55
29
Рамирес
17
16
16
17
9
Данке
99
99
9
Данке
Остались в запасе
Чикаго Файр
Цинциннати
44
Джош Коэн
ВР
14
Виктор Радоевич
ЛЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
12
Puso Dithejane
ЦП
27
Dylan Borso
ЦП
35
Sergio Oregel
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
13
Evan Louro
ВР
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
66
Ender Echenique
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
44
Джош Коэн
ВР
14
Виктор Радоевич
ЛЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
12
Puso Dithejane
ЦП
27
Dylan Borso
ЦП
35
Sergio Oregel
ЦП
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
66
Ender Echenique
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Пэт Нунан
Чикаго Файр
Точно не сыграют
Крис Мюллер
ПВ
Leonardo Barroso
ЦЗ
Андре Франку
АП
Сэм Роджерс
ЦЗ
Цинциннати
Точно не сыграют
Майлз Робинсон
ЦЗ
Kristian Fletcher
ЦФ
Обинна Нвободо
ОП
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Алвас Пауэлл
ПАЗ
Статистика матча Чикаго Файр - Цинциннати
1
1
3
Всего ударов по воротам
33
10
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
5
Офсайды
1
0
Количество передач
506
419
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
29
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
4.47
1.58
xGP (предотвращенные голы)
2.22
2.22
Информация о матче
Главный судья:
Джозеф Дикерсон
Стадион:
Soldier Field, Chicago
Посещаемость:
18369
Новости команд
Все
Чикаго Файр
Цинциннати
Жена Левандовски в стрессе из-за переезда в США: «Я в ужасе»
2 июля
10
Клуб МЛС объявил о подписании Левандовского
29 июня
4
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Левандовского – он уходит из «Барсы»
28 июня
2
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
13 июня
Жена Левандовски в стрессе из-за переезда в США: «Я в ужасе»
2 июля
10
Клуб МЛС объявил о подписании Левандовского
29 июня
4
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Левандовского – он уходит из «Барсы»
28 июня
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
13 июня
37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами
9 мая
5
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру
10 апреля
3
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Чикаго Файр
Цинциннати
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+