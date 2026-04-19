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МЛС 2026
Цинциннати - Чикаго Файр
Цинциннати - Чикаго Файр: обзор матча 19 апреля 2026
Цинциннати
19.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
3 : 3
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Чикаго Файр
42'
T. Barlow
79'
Эвандер (П)
86'
Д. Дже (АГ)
26'
У. Кюйперс
45+5'
Ф. Зинкернагель (П)
48'
У. Кюйперс
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Чикаго Файр
Завершен
90'
+9
Желтая карточка
Джек Эллиот
90'
+9
Желтая карточка
Мбекезели Мбокази
90'
+4
Замена
Виктор Радоевич
️️️️➡️️
Марен Хайле-Селасси
Желтая карточка
Павел Буха
90'
90'
Желтая карточка
Dylan Borso
Желтая карточка
Брайан Рамирес
90'
90'
+10'
Замена
Кайл Смит
️️️️➡️️
Kenji Mboma Dem
86'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Д'Авилла Дже
86'
84'
Замена
Puso Dithejane
️️️️➡️️
Робин Лод
83'
Замена
Dylan Borso
️️️️➡️️
Джонатан Дин
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Эвандер
79'
73'
Замена
Жоэл Ватерман
️️️️➡️️
Филип Зинкернагель
Замена
Херардо Валенсуэла
️️️️➡️️
Ender Echenique
70'
Замена
Ayoub Jabbari
️️️️➡️️
Tom Barlow
70'
Замена
Алвас Пауэлл
️️️️➡️️
Майлз Робинсон
64'
48'
ГОЛ! 1:3!
Уго Кюйперс
Замена
Тинэйдж Хадебе
️️️️➡️️
Жилберто Флорес
46'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Филип Зинкернагель
45'
+3'
ГОЛ! 1:1!
Tom Barlow
42'
26'
ГОЛ! 0:1!
Уго Кюйперс
Желтая карточка
Tom Barlow
11'
Желтая карточка
Samuel Gidi
7'
Показать весь матч
Live: Цинциннати - Чикаго Файр
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 3:3.
90+11'
2-й тайм окончен. Счет 3:3.
90+10'
Момент не реализован! Ник Хагглунд (Цинциннати). Пас отдал Эвандер.
90+9'
Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр) получил желтую карточку за фол.
90+9'
Джек Эллиот (Чикаго Файр) получил желтую карточку.
90+9'
Херардо Валенсуэла (Цинциннати) заработал штрафной на правом фланге.
90+9'
Правила нарушил Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр).
90+6'
Херардо Валенсуэла (Цинциннати) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр). Пас отдал Эвандер.
90+4'
Замена у команды Чикаго Файр. Марен Хайле-Селасси ушел, Виктор Радоевич вышел.
90+3'
Ayoub Jabbari (Цинциннати) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил Джек Эллиот (Чикаго Файр).
90+2'
Момент не реализован! Ник Хагглунд (Цинциннати). Навешивал Брайан Рамирес с углового.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 10.
90+1'
Удар заблокирован. Бил Ayoub Jabbari (Цинциннати). Ассистент - Херардо Валенсуэла.
90'
Dylan Borso (Чикаго Файр) получил желтую карточку.
90'
Павел Буха (Цинциннати) получил желтую карточку.
90'
Брайан Рамирес (Цинциннати) получил желтую карточку за фол.
90'
Dylan Borso (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Dylan Borso (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Момент не реализован! Тинэйдж Хадебе (Цинциннати). Пас отдал Evander.
87'
Правила нарушил Жоэл Ватерман (Чикаго Файр).
87'
Эвандер (Цинциннати) заработал штрафной в атаке.
86'
Гол! 3:0! В свои ворота забил Dje D'avilla (Чикаго Файр).
86'
Замена у команды Цинциннати. Kenji Mboma Dem ушел, Кайл Смит вышел.
83'
Замена у команды Чикаго Файр. Джонатан Дин ушел, Dylan Borso вышел.
83'
Замена у команды Чикаго Файр. Робин Лод ушел, Puso Dithejane вышел.
83'
Правила нарушил Брайан Рамирес (Цинциннати).
83'
Робин Лод (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Гол! 2:3! Эвандер (Цинциннати) забил с пенальти.
77'
Херардо Валенсуэла (Цинциннати) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
77'
Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
73'
Замена у команды Чикаго Файр. Филип Зинкернагель ушел, Жоэл Ватерман вышел.
73'
Dje D'avilla (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Правила нарушил Алвас Пауэлл (Цинциннати).
71'
Dje D'avilla отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Цинциннати.
70'
Замена у команды Цинциннати. Ender Echenique ушел, Херардо Валенсуэла вышел.
70'
Замена у команды Цинциннати. Tom Barlow ушел, Ayoub Jabbari вышел.
69'
Правила нарушил Уго Кюйперс (Чикаго Файр).
69'
Алвас Пауэлл (Цинциннати) заработал штрафной на правом фланге.
66'
Момент не реализован! Kenji Mboma Dem (Цинциннати). Длинный пас отдал Брайан Рамирес.
64'
Замена у команды Цинциннати. Майлз Робинсон ушел, Алвас Пауэлл вышел.
62'
Удар заблокирован. Бил Павел Буха (Цинциннати). Ассистент - Tom Barlow .
61'
Момент не реализован! Брайан Рамирес (Цинциннати). Пас отдал Эвандер.
61'
Момент не реализован! Эвандер (Цинциннати). Пас отдал Ender Echenique.
61'
Удар заблокирован. Бил Эвандер (Цинциннати). Ассистент - Ender Echenique .
59'
Удар заблокирован. Бил Филип Зинкернагель (Чикаго Файр). Ассистент - Уго Кюйперс.
58'
Dje D'avilla (Чикаго Файр) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Roman Celentano (Цинциннати).
56'
Мбекезели Мбокази отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Цинциннати.
56'
Пауза окончена. Матч продолжается.
53'
Пауза в матче. Травму получил Ender Echenique (Цинциннати).
52'
Ender Echenique (Цинциннати) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр). Пас отдал Павел Буха.
50'
Ender Echenique (Цинциннати) в офсайде.
48'
Гол! 1:3! Забил Уго Кюйперс (Чикаго Файр).
47'
Момент не реализован! Ender Echenique (Цинциннати).
46'
Kenji Mboma Dem (Цинциннати) пробил (головой) и попал в перекладину! Длинный пас делал Эвандер.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Цинциннати. Жилберто Флорес ушел, Тинэйдж Хадебе вышел.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 1:2.
45+6'
Уго Кюйперс (Чикаго Файр) заработал штрафной в атаке.
45+6'
Уго Кюйперс (Чикаго Файр) заработал штрафной в атаке.
45+5'
Гол! 1:2! Филип Зинкернагель (Чикаго Файр) забил с пенальти.
45+2'
Samuel Gidi (Цинциннати) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
45+2'
Уго Кюйперс (Чикаго Файр) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
45+2'
Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Робин Лод.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Эвандер (Цинциннати) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр). Пас отдал Брайан Рамирес.
45'
Удар заблокирован. Бил Эвандер (Цинциннати). Ассистент - Kenji Mboma Dem .
45'
Павел Буха (Цинциннати) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр).
44'
Ender Echenique (Цинциннати) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр). Пас отдал Эвандер.
42'
Гол! 1:1! Забил Tom Barlow (Цинциннати).
42'
Брайан Рамирес (Цинциннати) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр). Проникающий пас делал Эвандер.
39'
Момент не реализован! Dje D'avilla (Чикаго Файр).
39'
Удар заблокирован. Бил Филип Зинкернагель (Чикаго Файр). Ассистент - Джонатан Дин.
36'
Момент не реализован! Эвандер (Цинциннати). Пас после быстрого прохода сделал Tom Barlow.
35'
Удар заблокирован. Бил Филип Зинкернагель (Чикаго Файр). Ассистент - Dje D'avilla.
35'
Майлз Робинсон (Цинциннати) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр). Длинный пас делал Ender Echenique .
33'
Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) пробил (правой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Джек Эллиот.
30'
Брайан Рамирес (Цинциннати) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Джонатан Дин (Чикаго Файр).
26'
Гол! 0:1! Забил Уго Кюйперс (Чикаго Файр). Ассистент - Филип Зинкернагель.
25'
Филип Зинкернагель (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Филип Зинкернагель (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Chris Brady отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Цинциннати.
23'
Эндрю Гутман отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Цинциннати.
23'
Правила нарушил Эндрю Гутман (Чикаго Файр).
23'
Tom Barlow (Цинциннати) заработал штрафной на правом фланге.
22'
Samuel Gidi (Цинциннати) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Правила нарушил Робин Лод (Чикаго Файр).
17'
Момент не реализован! Эвандер (Цинциннати). Пас отдал Kenji Mboma Dem.
16'
Джек Эллиот (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Майлз Робинсон (Цинциннати).
15'
Джонатан Дин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Цинциннати.
12'
Момент не реализован! Антон Салетрос (Чикаго Файр). Пас отдал Робин Лод.
12'
Филип Зинкернагель (Чикаго Файр) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Roman Celentano (Цинциннати). Пас отдал Джонатан Дин.
11'
Tom Barlow (Цинциннати) получил желтую карточку за фол.
11'
Правила нарушил Tom Barlow (Цинциннати).
11'
Уго Кюйперс (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Правила нарушил Жилберто Флорес (Цинциннати).
9'
Правила нарушил Жилберто Флорес (Цинциннати).
8'
Удар заблокирован. Бил Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр).
8'
Удар заблокирован. Бил Эндрю Гутман (Чикаго Файр).
8'
Удар заблокирован. Бил Эндрю Гутман (Чикаго Файр).
7'
Samuel Gidi (Цинциннати) получил желтую карточку за фол.
7'
Правила нарушил Samuel Gidi (Цинциннати).
7'
Филип Зинкернагель (Чикаго Файр) заработал штрафной в атаке.
5'
Ник Хагглунд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Чикаго Файр.
5'
Удар заблокирован. Бил Уго Кюйперс (Чикаго Файр).
5'
Удар заблокирован. Бил Уго Кюйперс (Чикаго Файр). Ассистент - Филип Зинкернагель.
4'
Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Roman Celentano (Цинциннати). Пас отдал Филип Зинкернагель.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
(К)
ЦЗ
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
10
Эвандер
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
29
Брайан Рамирес
ПВ
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
66
Ender Echenique
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Чикаго Файр
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
24
Джонатан Дин
ЦЗ
3
Джек Эллиот
(К)
ЦЗ
4
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
42
Д'Авилла Дже
ОП
6
Антон Салетрос
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Уго Кюйперс
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Херардо Валенсуэла
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Чикаго Файр
44
Джош Коэн
ВР
14
Виктор Радоевич
ЛЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
12
Puso Dithejane
ЦП
27
Dylan Borso
ЦП
35
Sergio Oregel
ЦП
29
David Poreba
ЦП
20
Jason Shokalook
ЦФ
3-3-1-3
18
4
Хагглунд
12
Робинсон
3
Флорес
10
Эвандер
20
Буха
11
29
Рамирес
66
17
16
4-1-2-2-2
24
Дин
3
Эллиот
4
Мбокази
15
Гутман
42
Дже
6
Салетрос
17
Лод
11
Зинкернагель
7
Хайле-Селасси
1
Брейди
9
Кюйперс
3
Флорес
15
Хадебе
15
Хадебе
3
Флорес
17
24
Смит
24
Смит
17
12
Робинсон
2
Пауэлл
2
Пауэлл
12
Робинсон
66
22
Валенсуэла
22
Валенсуэла
66
16
99
99
16
7
Хайле-Селасси
14
Радоевич
14
Радоевич
7
Хайле-Селасси
11
Зинкернагель
16
Ватерман
16
Ватерман
11
Зинкернагель
17
Лод
12
12
17
Лод
24
Дин
27
27
24
Дин
Остались в запасе
Цинциннати
Чикаго Файр
13
Evan Louro
ВР
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
44
Джош Коэн
ВР
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
29
David Poreba
ЦП
20
Jason Shokalook
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
44
Джош Коэн
ВР
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
29
David Poreba
ЦП
20
Jason Shokalook
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Франк Клопас
Цинциннати
Точно не сыграют
Кевен Данке
ЦФ
Kristian Fletcher
ЦФ
Мэтт Миазга
ЦЗ
Обинна Нвободо
ОП
Чикаго Файр
Точно не сыграют
Leonardo Barroso
ЦЗ
Андре Франку
АП
Крис Мюллер
ПВ
Жонатан Бамба
ЛВ
Статистика матча Цинциннати - Чикаго Файр
4
3
Всего ударов по воротам
23
18
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
483
413
Сейвы
3
7
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
22
11
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
4.12
1.75
xGP (предотвращенные голы)
0.99
0.99
Информация о матче
Главный судья:
Малик Бадави
Стадион:
ТКЛ Стэдиум
Посещаемость:
25513
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Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
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