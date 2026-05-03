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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт: обзор матча 03 мая 2026
Нью-Инглэнд Революшн
03.05.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шарлотт
90+7'
К. Хиль (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
Завершен
Желтая карточка
Карлес Хиль
90'
+9
Замена
Таннер Бисон
️️️️➡️️
Дор Тургеман
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Карлес Хиль
90'
+7
Замена
Malcolm Fry
️️️️➡️️
Гриффин Йоу
90'
90'
Замена
Арчи Гудвин
️️️️➡️️
Идан Токломати
90'
+6'
Замена
Диего Факундес
️️️️➡️️
Лука Лангони
85'
82'
Желтая карточка
Эшли Вествуд
78'
Замена
Лиел Абада
️️️️➡️️
Kerwin Calderón Vargas
78'
Замена
Брандт Бронико
️️️️➡️️
Джибриль Диани
Желтая карточка
Мамаду Фофана
63'
61'
Желтая карточка
Вилфрид Заа
58'
Желтая карточка
Давид Шнегг
Желтая карточка
William Sands
51'
45'
+1'
30'
Желтая карточка
Натан Бирн
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нью-Инглэнд Революшн
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Пейтон Миллер
ЛЗ
23
William Sands
ЦЗ
22
Ethan Kohler
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
10
Карлес Хиль
(К)
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЛВ
11
Дор Тургеман
ЦФ
41
Лука Лангони
РФ
Главный тренер
Калеб Портер
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
(К)
ОП
28
Джибриль Диани
ОП
16
Пеп Бьель
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Идан Токломати
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нью-Инглэнд Революшн
33
Donovan Parisian
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Cristiano Oliveira
ЦП
38
Eric Klein
ЦП
32
Malcolm Fry
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
17
M. Zambrano
ЦФ
Шарлотт
21
Tyler Miller
ВР
35
Will Cleary
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦП
48
A. John
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
25
Tyger Smalls
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
3-3-1-1-2
1
Тернер
25
Миллер
22
23
21
Рейнс
80
Юсуф
2
Фофана
10
Хиль
7
Йоу
11
Тургеман
41
Лангони
4-2-2-2
1
Калина
14
Бирн
44
Агьеманг
4
Приветт
23
Шнегг
8
Вествуд
28
Диани
16
Бьель
10
Заа
18
9
Токломати
11
Тургеман
4
Бисон
4
Бисон
11
Тургеман
7
Йоу
32
32
7
Йоу
41
Лангони
77
Факундес
77
Факундес
41
Лангони
28
Диани
13
Бронико
13
Бронико
28
Диани
18
11
Абада
11
Абада
18
9
Токломати
7
Гудвин
7
Гудвин
9
Токломати
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
33
Donovan Parisian
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Cristiano Oliveira
ЦП
38
Eric Klein
ЦП
17
M. Zambrano
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
21
Tyler Miller
ВР
35
Will Cleary
ЦЗ
48
A. John
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
25
Tyger Smalls
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
33
Donovan Parisian
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Cristiano Oliveira
ЦП
38
Eric Klein
ЦП
17
M. Zambrano
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
35
Will Cleary
ЦЗ
48
A. John
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
25
Tyger Smalls
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нью-Инглэнд Революшн
Точно не сыграют
Брайан Себальос
ЦЗ
Леонардо Кампана
ЦФ
Мэтт Полстер
ЦП
Шарлотт
Точно не сыграют
Тим Рим
ЦЗ
Henry Kessler
ЦЗ
Гарри Тоффоло
ЛЗ
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
3
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
16
Количество передач
536
438
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.58
1.1
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Информация о матче
Главный судья:
Пьер-Люк Лозье
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Посещаемость:
22851
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