В МЛС дебютировал 14-летний футболист

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан стал самым молодым футболистом в истории МЛС. Он вышел на замену на 85-й минуте в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» (5:1) в возрасте 14 лет и 293 дня.
Кроме того, Салливан стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в профессиональных лигах Северной Америки.
- Ранее рекорд принадлежал Фредди Аду, который в апреле 2004 года сыграл в возрасте 14 лет и 306 дней за «Ди Си Юнайтед».
- По данным ESPN, Салливан ранее договорился о переходе в «Манчестер Сити», когда ему исполнится 18 лет.
Источник: официальный сайт МЛС