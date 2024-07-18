В МЛС дебютировал 14-летний футболист

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан стал самым молодым футболистом в истории МЛС. Он вышел на замену на 85-й минуте в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» (5:1) в возрасте 14 лет и 293 дня.

Кроме того, Салливан стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в профессиональных лигах Северной Америки.