Ибрагимович, Вела, Моралес – в символической сборной МЛС 2019 года

МЛС определила символическую сборную 2019 года. В частности, в нее попал бывший полузащитник ФК «Москва» Макси Моралес.

Вратарь: Вито Манноне («Миннесота»).

Защитники: Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»), Майлз Робинсон («Атланта»), Айк Опара («Миннесота»).

Полузащитники: Алехандро Посуэло («Торонто»), Макси Моралес («Нью-Йорк Сити»), Карлес Хиль («Нью-Инглэнд»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Хосеф Мартинес («Атланта»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»).