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    Ибрагимович, Вела, Моралес – в символической сборной МЛС 2019 года

    МЛС определила символическую сборную 2019 года. В частности, в нее попал бывший полузащитник ФК «Москва» Макси Моралес.

    Вратарь: Вито Манноне («Миннесота»).

    Защитники: Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»), Майлз Робинсон («Атланта»), Айк Опара («Миннесота»).

    Полузащитники: Алехандро Посуэло («Торонто»), Макси Моралес («Нью-Йорк Сити»), Карлес Хиль («Нью-Инглэнд»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»).

    Нападающие: Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Хосеф Мартинес («Атланта»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»).

    Источник: твиттер Дона Гарбера

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    28.10.2019 22:55
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