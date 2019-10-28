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  • Ибрагимович, Вела, Моралес – в символической сборной МЛС 2019 года

Ибрагимович, Вела, Моралес – в символической сборной МЛС 2019 года

28 октября 2019, 22:55

МЛС определила символическую сборную 2019 года. В частности, в нее попал бывший полузащитник ФК «Москва» Макси Моралес.

Вратарь: Вито Манноне («Миннесота»).

Защитники: Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»), Майлз Робинсон («Атланта»), Айк Опара («Миннесота»).

Полузащитники: Алехандро Посуэло («Торонто»), Макси Моралес («Нью-Йорк Сити»), Карлес Хиль («Нью-Инглэнд»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Хосеф Мартинес («Атланта»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»).

Источник: твиттер Дона Гарбера
США. МЛС Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси Вела Карлос Ибрагимович Златан Моралес Максимильяно
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