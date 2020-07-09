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    «Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции

    Игроки «Филадельфия Юнион» провели матч МЛС с «Нью-Йорк Сити» (1:0) в специальных футболках.

    Футболисты поддержали акцию Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). На их форме вместо фамилий были написаны имена темнокожих людей, погибших от полицейских.

    • Фамилия Джорджа Флойда досталась вратарю «Филадельфии» Андре Блэйку.
    • Афроамериканец погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: Твиттер «Филадельфии Юнион»

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1690

      Чермындыр 9 минут назад

      молодцы, ****, было бы еще неплохо сыграть в футболках с фамилиями белых, которых за...рили в **** гетто просто потому, что они туда случайно зашли

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