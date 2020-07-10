Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции

«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции

10 июля 2020, 08:32
10

Игроки «Филадельфия Юнион» провели матч МЛС с «Нью-Йорк Сити» (1:0) в специальных футболках.

Футболисты поддержали акцию Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). На их форме вместо фамилий были написаны имена темнокожих людей, погибших от полицейских.

  • Фамилия Джорджа Флойда досталась вратарю «Филадельфии» Андре Блэйку.
  • Афроамериканец погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
  • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Филадельфии Юнион»
США. МЛС Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чермындыр
1594362970
молодцы, ****, было бы еще неплохо сыграть в футболках с фамилиями белых, которых за...рили в **** гетто просто потому, что они туда случайно зашли
Ответить
absent32
1594365348
я не расист, нет нет нет. но если сейчас белые будут активно лизать черную jopu, то боюсь через пару десятков лет рабами будим мы белые для них черных. да, убил полицейский черного, устроили беспорядки, наказали того копа. а что дальше началось, весь мир как с ума сошел, начали какие то акции устраивать, какие то движения в честь черных. другой вопрос, в африке как мухи дохнут черные дети, и этого ни кто не видит, а когда коп при задержании замочил черного преступника (да, осознанно или по неосторожности, не важно), то тут бунтует весь мир! лозунги, мол черные тоже люди, а в африки значит дикари живут.
Ответить
Валерий2705
1594366149
С.у.к.а дебилы, попал бы кто-нибудь из них в черный неблагополучный район, особенно белого там бы обобрали, обоссали и выкинули куда нибудь. Жизнь белого, не имела бы никакого значения. По сути полиция в США во многом защищает белых от черного отребья, а эти конченые пялят на себя всякие футболки. В любой расе есть нормальные люди, а есть конченные. Это всё какой то бред.
Ответить
TERMIK2142
1594373906
Мучаешься тут со своими проблемами в России. Выживаешь так сказать) На себя наседаешь за какие то неудачи, думаешь иногда дурачком вырос. А стоит посмотреть че творится в мире и понимаешь, что красавчик так то и мир просто наглухо е..нутый)))
Ответить
Benifacto
1594379708
да че вы удивляетесь, это все проплачено, а то белые начнут задавать неудобные вопросы про ковидлу, про бабки, про работу... а ннееггрры(вы че там админы акуели?это терь матное слово?) как разносили наркоту и пиццу так и будут разносить....а потому что Учение есть WHITE, а не учение BLACK!!!
Ответить
sochi-2013
1594391920
ЮАР ничему не научила де6илов! "Ярким примером бегства белых из страны является ЮАР, где с отменой апартеида начался массовый приток неквалифицированного чёрного населения в крупные города (Йоханнесбург, Претория, Дурбан). Резкое изменение демографической обстановки повлекло разгул преступности (в том числе направленной против белого меньшинства, как, напр., зверские нападения на фермы)"!!! А пиндосы сами ложатся под блеков!
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
10
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Все новости
Все новости
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
ВидеоМесси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы
23 августа
8
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
ВидеоМесси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
ВидеоМесси накричал на судью
16 августа
3
У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года
16 августа
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
12 августа
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
2
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Раскрыт следующий клуб Неймара
11 августа
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
11 августа
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
8 августа
1
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
5
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+