«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции

Игроки «Филадельфия Юнион» провели матч МЛС с «Нью-Йорк Сити» (1:0) в специальных футболках.
Футболисты поддержали акцию Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). На их форме вместо фамилий были написаны имена темнокожих людей, погибших от полицейских.
- Фамилия Джорджа Флойда досталась вратарю «Филадельфии» Андре Блэйку.
- Афроамериканец погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
- В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер «Филадельфии Юнион»