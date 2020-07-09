«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции

Игроки «Филадельфия Юнион» провели матч МЛС с «Нью-Йорк Сити» (1:0) в специальных футболках.

Футболисты поддержали акцию Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). На их форме вместо фамилий были написаны имена темнокожих людей, погибших от полицейских.