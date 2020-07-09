«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции

молодцы, ****, было бы еще неплохо сыграть в футболках с фамилиями белых, которых за...рили в **** гетто просто потому, что они туда случайно зашли
Игроки «Филадельфия Юнион» провели матч МЛС с «Нью-Йорк Сити» (1:0) в специальных футболках.
Футболисты поддержали акцию Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). На их форме вместо фамилий были написаны имена темнокожих людей, погибших от полицейских.
- Фамилия Джорджа Флойда досталась вратарю «Филадельфии» Андре Блэйку.
- Афроамериканец погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
- В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
Our players had a message today: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wCVx6DPBro— PhilaUnion (@PhilaUnion) July 9, 2020