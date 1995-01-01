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    ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА.

    24-летний футболист достиг устной договоренности с московским клубом.

    Ожидается, что стороны заключат контракт до июня 2025 года.

    • Сегодня истекает контракт Медины с «Нью-Йорк Сити».
    • В составе команды из МЛС он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
    • Рыночная стоимость парагвайца – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Сезара Луиса Мерло

    Журналист TyC Sports. Аудитория в твиттере - более 127 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5227

      Semenycch 1 час назад

      Реально сильный футболист.

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