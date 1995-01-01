ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)

Реально сильный футболист.
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА.
24-летний футболист достиг устной договоренности с московским клубом.
Ожидается, что стороны заключат контракт до июня 2025 года.
- Сегодня истекает контракт Медины с «Нью-Йорк Сити».
- В составе команды из МЛС он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
- Рыночная стоимость парагвайца – 5 миллионов евро.
Источник: твиттер Сезара Луиса Мерло
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