23.02.2025, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
США. МЛС, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Интер Майами
Интер Майами
4-2-1-2-1
19
Устари
18
Альба
57
Вейгандт
17
Авилес
32
Аллен
5
Бускетс
8
Руис
8
Кремаски
22
Пико
10
Месси
9
Суарес
2-2-1-5
49
Фриз
35
Иленич
33
Риса
55
Паркс
10
Моралес
17
Вольф
16
Мартинес
26
Охеда
26
22
О'Тул
15
8
Кремаски
2
Лухан
2
Лухан
8
Кремаски
8
Руис
17
Фрей
17
Фрей
8
Руис
22
Пико
21
Тэйлор
21
Тэйлор
22
Пико
9
Суарес
8
Сеговия
8
Сеговия
9
Суарес
57
Вейгандт
5
Редондо
5
Редондо
57
Вейгандт
10
Моралес
8
Переа
8
Переа
10
Моралес
26
32
32
26
16
Мартинес
71
Бакрар
71
Бакрар
16
Мартинес
26
Охеда
18
Фернандес
18
Фернандес
26
Охеда
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Тадео Альенде
ПВ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
29
Máximo Carrizo
ЦП
32
Jonathan Shore
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Тадео Альенде
ПВ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Остались в запасе
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
29
Máximo Carrizo
ЦП
32
Jonathan Shore
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
11
Офсайды
1
3
Количество передач
616
432
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.35
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» Майами против «Нью-Йорк Сити», 1-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 03:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» Майами – «Нью-Йорк Сити»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»