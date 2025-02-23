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  • «Интер» Майами – «Нью-Йорк Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Интер» Майами – «Нью-Йорк Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 02:20
Интер Майами
23.02.2025, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
2 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
5' Т. Авилес 90+10' Т. Сеговия
26' М. Иленич 55' А. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
19
Оскар Устари
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Давид Руис
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Лионель Месси
(К) ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
(К) ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Интер Майами
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
5
Федерико Редондо
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Нью-Йорк Сити
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
32
Jonathan Shore
ЦП
29
Máximo Carrizo
ЦП
32
Jonathan Shore
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
4-2-1-2-1
19
Устари
18
Альба
57
Вейгандт
17
Авилес
32
Аллен
5
Бускетс
8
Руис
8
Кремаски
22
Пико
10
Месси
9
Суарес
2-2-1-5
49
Фриз
35
Иленич
33
Риса
55
Паркс
10
Моралес
17
Вольф
16
Мартинес
26
Охеда
26
22
О'Тул
15
8
Кремаски
2
Лухан
2
Лухан
8
Кремаски
8
Руис
17
Фрей
17
Фрей
8
Руис
22
Пико
21
Тэйлор
21
Тэйлор
22
Пико
9
Суарес
8
Сеговия
8
Сеговия
9
Суарес
57
Вейгандт
5
Редондо
5
Редондо
57
Вейгандт
10
Моралес
8
Переа
8
Переа
10
Моралес
26
32
32
26
16
Мартинес
71
Бакрар
71
Бакрар
16
Мартинес
26
Охеда
18
Фернандес
18
Фернандес
26
Охеда
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Тадео Альенде
ПВ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
29
Máximo Carrizo
ЦП
32
Jonathan Shore
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Тадео Альенде
ПВ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Остались в запасе
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
38
Andrew Baiera
ЦЗ
33
Prince Amponsah
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
29
Máximo Carrizo
ЦП
32
Jonathan Shore
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
11
Офсайды
1
3
Количество передач
616
432
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.35
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» Майами против «Нью-Йорк Сити», 1-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 03:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» Майами – «Нью-Йорк Сити»

«Интер» Майами – «Нью-Йорк Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Нью-Йорк Сити Интер Майами
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