Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться

«Атлас» попал в скандальную ситуацию по итогам матча Кубка лиг против «Нью-Йорк Сити» (1:0).

В мексиканском клубе остались недовольны судейством в этой игре. В частности, был раскритикован эпизод с офсайдом, который арбитры не зафиксировали.

«Очевиднейший момент, это офсайд. Прискорбно, что «инфлюэнсеры» и «аналитики» манипулируют, придумывая идеи о «предполагаемой помощи».

Но мы помним, что сказал Геббельс, нацистский министр пропаганды (правая рука Гитлера), здесь это прекрасно применимо: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят», – сказано в публикации «Атласа».

Позднее пост удалили, а клуб принес извинения за упоминание Геббельса: «Мы глубоко сожалеем в связи с использованием ненужной отсылки в опубликованном твите. Мы отрицаем и выступаем против ценностей, олицетворявших режим, из-за которого человечество пережило один из самых темных периодов».

В «Атласе» начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему такой пост вообще был опубликован.