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    • Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться

    Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться

    «Атлас» попал в скандальную ситуацию по итогам матча Кубка лиг против «Нью-Йорк Сити» (1:0).

    В мексиканском клубе остались недовольны судейством в этой игре. В частности, был раскритикован эпизод с офсайдом, который арбитры не зафиксировали.

    «Очевиднейший момент, это офсайд. Прискорбно, что «инфлюэнсеры» и «аналитики» манипулируют, придумывая идеи о «предполагаемой помощи».

    Но мы помним, что сказал Геббельс, нацистский министр пропаганды (правая рука Гитлера), здесь это прекрасно применимо: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят», – сказано в публикации «Атласа».

    Позднее пост удалили, а клуб принес извинения за упоминание Геббельса: «Мы глубоко сожалеем в связи с использованием ненужной отсылки в опубликованном твите. Мы отрицаем и выступаем против ценностей, олицетворявших режим, из-за которого человечество пережило один из самых темных периодов».

    В «Атласе» начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему такой пост вообще был опубликован.

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    Источник: ESPN

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