«Манчестер Сити» показал второй результат в истории по тратам в зимнее трансферное окно

«Манчестер Сити» в это зимнее трансферное окно потратил на покупки 218 миллионов евро. Это второй результат в истории.

«Горожане» приобрели полузащитника Омара Мармуша у франкфуртского «Айнтрахта» за 75 миллионов евро, хавбека Нико Гонсалеса у «Порту» за 60 миллионов, защитника Абдукодира Хусанова у «Ланса» за 40 миллионов и защитника Витора Рейса у «Палмейраса» за 37 миллионов.

Также «Манчестер Сити» купил у «Вальядолида» за 6 миллионов евро центрального защитника Джуму Ба, которого тут же отдал в аренду «Лансу».