«Манчестер Сити» показал второй результат в истории по тратам в зимнее трансферное окно

«Манчестер Сити» в это зимнее трансферное окно потратил на покупки 218 миллионов евро. Это второй результат в истории.
«Горожане» приобрели полузащитника Омара Мармуша у франкфуртского «Айнтрахта» за 75 миллионов евро, хавбека Нико Гонсалеса у «Порту» за 60 миллионов, защитника Абдукодира Хусанова у «Ланса» за 40 миллионов и защитника Витора Рейса у «Палмейраса» за 37 миллионов.
Также «Манчестер Сити» купил у «Вальядолида» за 6 миллионов евро центрального защитника Джуму Ба, которого тут же отдал в аренду «Лансу».
- Больше зимой тратил только «Челси» в 2023 году. Тогда клуб заплатил 330 миллионов евро по сделкам футболистов.
- К «горожанам» присоединился и защитник Кристиан Макфарлейн. Он перешел из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.