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  • «Манчестер Сити» показал второй результат в истории по тратам в зимнее трансферное окно

«Манчестер Сити» показал второй результат в истории по тратам в зимнее трансферное окно

«Манчестер Сити» в это зимнее трансферное окно потратил на покупки 218 миллионов евро. Это второй результат в истории.

«Горожане» приобрели полузащитника Омара Мармуша у франкфуртского «Айнтрахта» за 75 миллионов евро, хавбека Нико Гонсалеса у «Порту» за 60 миллионов, защитника Абдукодира Хусанова у «Ланса» за 40 миллионов и защитника Витора Рейса у «Палмейраса» за 37 миллионов.

Также «Манчестер Сити» купил у «Вальядолида» за 6 миллионов евро центрального защитника Джуму Ба, которого тут же отдал в аренду «Лансу».

  • Больше зимой тратил только «Челси» в 2023 году. Тогда клуб заплатил 330 миллионов евро по сделкам футболистов.
  • К «горожанам» присоединился и защитник Кристиан Макфарлейн. Он перешел из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.

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Источник: Спортс''

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04.02.2025 10:25
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