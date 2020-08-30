Журналист Палмери: «Сити» предложил Месси пятилетний контракт на 500 миллионов евро

«Манчестер Сити» сделал предложение форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

По информации журналиста Танкреди Палмери, английский клуб предложил игроку 500 миллионов евро за пять лет – по 100 миллионов за сезон. При этом три сезона аргентинец должен отыграть в Англии, а последние два – в «Нью-Йорк Сити», принадлежащий владельцам «Манчестер Сити».

Помимо этого, Месси получит подписной бонус в размере 250 миллионов евро, которые будут ему перечислены после перехода в «Нью-Йорк Сити».