В очередном матче МЛС «Орландо» и «Нью-Йорк Сити» обменялись голами. У хозяев отличился бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Нани. Видео доступно ниже.

«Орландо» провел в сезоне четыре матча и занимает в Восточной конференции четвертое место.

МЛС

Орландо – Нью-Йорк Сити – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Нани, 52; 1:1 – Кастелланос, 77 (с пенальти).

A third straight game with a goal for the Captain @luisnani #ORLvNYC pic.twitter.com/KEGXi6LopX