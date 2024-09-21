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  • «Нью-Йорк Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Нью-Йорк Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 19:50
Нью-Йорк Сити
21.09.2024, суббота, 21:00
США. МЛС, 43 тур
1 : 1
Завершен
Интер Майами
90+5' Д. Сэндс
75' Л. Кампана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Тиаго Мартинс
(К) ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
42
Янник Брайт
ЦП
10
Лионель Месси
(К) ПВ
24
Юлиан Грессель
ПВ
5
Федерико Редондо
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Сити
18
Christian McFarlane
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
11
Йован Миятович
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
Интер Майами
19
Оскар Устари
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
3-2-2-3
49
Фриз
13
Мартинс
6
Сэндс
24
Грэй
55
Паркс
10
Моралес
8
Родригес
17
Вольф
22
О'Тул
16
Мартинес
26
4-2-2-2
12
Каллендер
32
Аллен
17
Авилес
17
Фрей
18
Альба
21
Тэйлор
42
Брайт
24
Грессель
10
Месси
9
Суарес
5
Редондо
22
О'Тул
18
18
22
О'Тул
24
Грэй
35
Иленич
35
Иленич
24
Грэй
55
Паркс
8
Переа
8
Переа
55
Паркс
16
Мартинес
71
Бакрар
71
Бакрар
16
Мартинес
17
Вольф
18
Фернандес
18
Фернандес
17
Вольф
32
Аллен
27
Кривцов
27
Кривцов
32
Аллен
24
Грессель
8
Кремаски
8
Кремаски
24
Грессель
21
Тэйлор
9
Кампана
9
Кампана
21
Тэйлор
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
11
Йован Миятович
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
19
Оскар Устари
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
11
Йован Миятович
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Интер Майами
4
5
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
18
Офсайды
2
3
Количество передач
381
446
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» против «Интер Майами», 43-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» – «Интер Майами»

Нью-Йорк Сити-Интер Майами смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Нью-Йорк Сити
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