21.09.2024, суббота, 21:00
США. МЛС, 43 тур
США. МЛС, 43 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
3-2-2-3
49
Фриз
13
Мартинс
6
Сэндс
24
Грэй
55
Паркс
10
Моралес
8
Родригес
17
Вольф
22
О'Тул
16
Мартинес
26
4-2-2-2
12
Каллендер
32
Аллен
17
Авилес
17
Фрей
18
Альба
21
Тэйлор
42
Брайт
24
Грессель
10
Месси
9
Суарес
5
Редондо
22
О'Тул
18
18
22
О'Тул
24
Грэй
35
Иленич
35
Иленич
24
Грэй
55
Паркс
8
Переа
8
Переа
55
Паркс
16
Мартинес
71
Бакрар
71
Бакрар
16
Мартинес
17
Вольф
18
Фернандес
18
Фернандес
17
Вольф
32
Аллен
27
Кривцов
27
Кривцов
32
Аллен
24
Грессель
8
Кремаски
8
Кремаски
24
Грессель
21
Тэйлор
9
Кампана
9
Кампана
21
Тэйлор
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
11
Йован Миятович
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
19
Оскар Устари
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
11
Йован Миятович
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Интер Майами
4
5
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
18
Офсайды
2
3
Количество передач
381
446
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» против «Интер Майами», 43-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» – «Интер Майами»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»