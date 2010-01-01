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    Базель - результаты

    Город Базель
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт http://www.fcb.ch/
    Стадион Сент Якоб-Парк
    Тренер Алекс Фрай
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:30 Лугано 2:2 Базель
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:30 Базель 2:2 Серветт
    20 тур
    		11 февраля, суббота 22:30 Базель 3:1 Сьон
    19 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Грассхоппер 1:0 Базель
    18 тур
    		28 января, суббота 22:30 Базель 2:3 Люцерн
    17 тур
    		22 января, воскресенье 18:30 Санкт-Галлен 1:1 Базель
    16 тур
    		12 ноября, суббота 22:30 Грассхоппер 1:0 Базель
    3 тур
    		9 ноября, среда 22:30 Люцерн 0:2 Базель
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:30 Базель 0:0 Сьон
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 18:30 Янг Бойз 3:1 Базель
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 15:15 Базель 3:1 Винтертур
    12 тур
    		20 октября, четверг 21:30 Базель 0:0 Цюрих
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 17:30 Серветт 0:0 Базель
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 17:30 Лугано 1:0 Базель
    9 тур
    		1 октября, суббота 19:00 Базель 3:2 Санкт-Галлен
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:30 Базель 5:1 Грассхоппер
    7 тур
    		3 сентября, суббота 19:00 Сьон 2:1 Базель
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 17:30 Цюрих 2:4 Базель
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 17:30 Базель 0:2 Лугано
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 17:30 Базель 0:0 Янг Бойз
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 15:15 Базель 1:1 Серветт
    1 тур
    		16 июля, суббота 21:30 Винтертур 1:1 Базель
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