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Швейцария. Суперлига
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Базель
Результаты
€ 26 млн
Базель - результаты матчей
Базель
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Сайт:
http://www.fcb.ch/
Тренер:
Штефан Лихтштайнер
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Таблица
Швейцария. Кубок. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Швейцария. Суперлига. 2025/2026
Швейцария. Кубок. 2024/2025
Швейцария. Суперлига. 2024/2025
Швейцария. Суперлига. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Лига конференций. 2022/2023
Швейцария. Суперлига. 2022/2023
Швейцария. Суперлига. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Швейцария. Суперлига. 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Швейцария. Суперлига. 2019/2020
Товарищеские матчи. 2018
Лига Европы. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Швейцария. Суперлига. 2018/2019
Лига чемпионов. 2017/2018
Швейцария. Суперлига. 2017/2018
Лига чемпионов. 2016/2017
Швейцария. Суперлига. 2016/2017
Товарищеские матчи. 2016
Лига Европы. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Швейцария. Суперлига. 2015/2016
Лига чемпионов. 2014/2015
Швейцария. Суперлига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Швейцария. Суперлига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Швейцария. Суперлига. 2012/2013
Лига Чемпионов. 2011/2012
Швейцария. Супер-Лига. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Швейцария. Супер-Лига. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Швейцарии. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
17.05 | 17:30
Лугано
4 : 0
Базель
14.05 | 17:30
Базель
1 : 3
Санкт-Галлен
10.05 | 17:30
Янг Бойз
3 : 0
Базель
02.05 | 21:30
Базель
3 : 1
Тун
26.04 | 15:00
Базель
0 : 2
Сьон
18.04 | 21:30
Тун
3 : 1
Базель
04.04 | 21:30
Базель
3 : 3
Янг Бойз
22.03 | 16:00
Винтертур
0 : 2
Базель
15.03 | 18:30
Базель
3 : 1
Серветт
08.03 | 16:00
Санкт-Галлен
3 : 0
Базель
05.03 | 22:30
Базель
1 : 0
Грассхоппер
01.03 | 16:00
Лозанна-Спорт
1 : 2
Базель
22.02 | 18:30
Люцерн
4 : 2
Базель
15.02 | 18:30
Базель
1 : 1
Лугано
12.02 | 22:30
Сьон
2 : 0
Базель
08.02 | 18:30
Базель
2 : 1
Цюрих
01.02 | 18:30
Базель
1 : 2
Тун
25.01 | 18:30
Цюрих
3 : 4
Базель
18.01 | 18:30
Базель
1 : 1
Сьон
20.12 | 22:30
Базель
1 : 1
Серветт
17.12 | 22:30
Люцерн
1 : 2
Базель
14.12 | 18:30
Базель
0 : 0
Лозанна-Спорт
07.12 | 16:00
Винтертур
1 : 2
Базель
30.11 | 18:30
Базель
0 : 0
Санкт-Галлен
23.11 | 18:30
Грассхоппер
1 : 1
Базель
09.11 | 16:00
Базель
0 : 1
Лугано
02.11 | 18:30
Янг Бойз
0 : 0
Базель
29.10 | 22:30
Базель
2 : 0
Цюрих
26.10 | 18:30
Лозанна-Спорт
5 : 1
Базель
18.10 | 19:00
Базель
3 : 0
Винтертур
05.10 | 17:30
Серветт
0 : 3
Базель
28.09 | 17:30
Базель
1 : 2
Люцерн
13.09 | 19:00
Тун
1 : 3
Базель
30.08 | 21:30
Сьон
0 : 1
Базель
10.08 | 17:30
Лугано
3 : 1
Базель
06.08 | 21:30
Базель
4 : 1
Янг Бойз
02.08 | 21:30
Базель
2 : 1
Грассхоппер
26.07 | 19:00
Санкт-Галлен
2 : 1
Базель
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