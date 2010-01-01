Турниры:
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:30
|Лугано
|2:2
|Базель
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:30
|Базель
|2:2
|Серветт
|20 тур
|11 февраля, суббота
|22:30
|Базель
|3:1
|Сьон
|19 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|18 тур
|28 января, суббота
|22:30
|Базель
|2:3
|Люцерн
|17 тур
|22 января, воскресенье
|18:30
|Санкт-Галлен
|1:1
|Базель
|16 тур
|12 ноября, суббота
|22:30
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|3 тур
|9 ноября, среда
|22:30
|Люцерн
|0:2
|Базель
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:30
|Базель
|0:0
|Сьон
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|3:1
|Базель
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|15:15
|Базель
|3:1
|Винтертур
|12 тур
|20 октября, четверг
|21:30
|Базель
|0:0
|Цюрих
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:30
|Серветт
|0:0
|Базель
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:0
|Базель
|9 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Базель
|3:2
|Санкт-Галлен
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:30
|Базель
|5:1
|Грассхоппер
|7 тур
|3 сентября, суббота
|19:00
|Сьон
|2:1
|Базель
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|2:4
|Базель
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:2
|Лугано
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:0
|Янг Бойз
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:15
|Базель
|1:1
|Серветт
|1 тур
|16 июля, суббота
|21:30
|Винтертур
|1:1
|Базель