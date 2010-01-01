Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Базель - состав

    Город Базель
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт http://www.fcb.ch/
    Стадион Сент Якоб-Парк
    Тренер Алекс Фрай
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Хитц Марвин Швейцария Вра 35 20 0 0 1 0 € 0.75 млн.
    13 Сальви Мирко Швейцария Италия Вра 29 2 0 0 0 0 € 0.15 млн.
    21 Пельмар Анди Франция Защ 22 21 0 1 2 0 € 3.5 млн.
    15 Нуху Касим Гана Защ 27 18 0 0 3 0 € 1.5 млн.
    5 Ланг Михаэль Швейцария Защ 32 15 1 2 3 1 € 0.5 млн.
    33 Калафьори Риккардо Италия Защ 20 13 0 0 4 0 € 3.5 млн.
    4 Комас Арнау Испания Защ 22 13 2 1 5 0 € 1 млн.
    22 Лопес Серхио Испания Защ 23 9 0 0 1 0 € 1 млн.
    3 Каттербах Ноа Германия Защ 21 5 0 0 0 0 € 1 млн.
    28 Фогель Уго Франция Защ 19 2 0 0 1 0 € 0.5 млн.
    23 Бюргер Вутер Нидерланды Пол 22 19 3 0 6 1 € 3 млн.
    8 Диуф Анди Франция Пол 19 19 0 1 0 0 € 1.2 млн.
    20 Фрай Фабиан Швейцария Пол 34 17 0 1 2 1 € 0.5 млн.
    34 Джака Таулант Албания Швейцария Пол 31 13 0 2 5 0 € 0.3 млн.
    19 Малес Дариан Швейцария Пол 21 13 3 5 3 0 € 3.3 млн.
    27 Ндой Дан Швейцария Нап 22 19 2 1 4 0 € 3.5 млн.
    17 Зекири Анди Швейцария Нап 23 17 6 1 2 0 € 2.3 млн.
    9 Амдуни Зеки Швейцария Нап 22 17 4 2 1 0 € 2.5 млн.
    17 Миллар Лайам Канада Нап 23 15 0 0 3 0 € 2.3 млн.
    14 Финк Брэдли Швейцария Нап 19 13 4 0 1 0 € 1 млн.
    30 Каде Антон Германия Нап 19 9 0 0 0 0 € 0.75 млн.
    20 Огустен Жан-Кевин Франция Нап 25 7 2 0 2 0 € 1.5 млн.
    25 Новоа Уго Испания Нап 20 6 1 2 0 0 € 5 млн.
    11 Салаи Адам Венгрия Нап 35 5 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    26 Сене Кали Сенегал Нап 21 5 0 1 0 0 € 1.5 млн.
    42 Лтайеф Сайфаллах Тунис Нап 22 5 0 0 0 0 € 0.35 млн.
    16 де Моль Нильс Швейцария Вра 21 - - - - - -
    38 Маршан Янник Швейцария Пол 23 - - - - - -
    40 Чипперфилд Лайам Швейцария Пол 19 - - - - - € 0.2 млн.
    18 Эссиам Эммануэль Гана Пол 19 - - - - - € 0.1 млн.
    24 Туши Тициан Швейцария Нап 21 - - - - - -
    Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 12
    • Читайте нас: 
    11