Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Хитц Марвин
|Вра
|35
|20
|0
|0
|1
|0
|€ 0.75 млн.
|13
|Сальви Мирко
|Вра
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.15 млн.
|21
|Пельмар Анди
|Защ
|22
|21
|0
|1
|2
|0
|€ 3.5 млн.
|15
|Нуху Касим
|Защ
|27
|18
|0
|0
|3
|0
|€ 1.5 млн.
|5
|Ланг Михаэль
|Защ
|32
|15
|1
|2
|3
|1
|€ 0.5 млн.
|33
|Калафьори Риккардо
|Защ
|20
|13
|0
|0
|4
|0
|€ 3.5 млн.
|4
|Комас Арнау
|Защ
|22
|13
|2
|1
|5
|0
|€ 1 млн.
|22
|Лопес Серхио
|Защ
|23
|9
|0
|0
|1
|0
|€ 1 млн.
|3
|Каттербах Ноа
|Защ
|21
|5
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|28
|Фогель Уго
|Защ
|19
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 0.5 млн.
|23
|Бюргер Вутер
|Пол
|22
|19
|3
|0
|6
|1
|€ 3 млн.
|8
|Диуф Анди
|Пол
|19
|19
|0
|1
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|20
|Фрай Фабиан
|Пол
|34
|17
|0
|1
|2
|1
|€ 0.5 млн.
|34
|Джака Таулант
|Пол
|31
|13
|0
|2
|5
|0
|€ 0.3 млн.
|19
|Малес Дариан
|Пол
|21
|13
|3
|5
|3
|0
|€ 3.3 млн.
|27
|Ндой Дан
|Нап
|22
|19
|2
|1
|4
|0
|€ 3.5 млн.
|17
|Зекири Анди
|Нап
|23
|17
|6
|1
|2
|0
|€ 2.3 млн.
|9
|Амдуни Зеки
|Нап
|22
|17
|4
|2
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|17
|Миллар Лайам
|Нап
|23
|15
|0
|0
|3
|0
|€ 2.3 млн.
|14
|Финк Брэдли
|Нап
|19
|13
|4
|0
|1
|0
|€ 1 млн.
|30
|Каде Антон
|Нап
|19
|9
|0
|0
|0
|0
|€ 0.75 млн.
|20
|Огустен Жан-Кевин
|Нап
|25
|7
|2
|0
|2
|0
|€ 1.5 млн.
|25
|Новоа Уго
|Нап
|20
|6
|1
|2
|0
|0
|€ 5 млн.
|11
|Салаи Адам
|Нап
|35
|5
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|26
|Сене Кали
|Нап
|21
|5
|0
|1
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|42
|Лтайеф Сайфаллах
|Нап
|22
|5
|0
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|16
|де Моль Нильс
|Вра
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|38
|Маршан Янник
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|40
|Чипперфилд Лайам
|Пол
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.2 млн.
|18
|Эссиам Эммануэль
|Пол
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|24
|Туши Тициан
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 12