22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Зальцбург
Зальцбург
4-1-1-3-1
30
Шлагер
13
Кретциг
22
Гаду
44
Шустер
37
Труммер
5
Диабате
2
Бидструп
17
Алайбегович
8
Китано
20
Байду
11
Вертессен
3-3-2-2
1
Хитц
18
Аджетей
24
Данильюк
3
Вуйоз
31
Шмид
14
27
Леруа
10
Шакири
10
Агбонифо
9
Траоре
46
8
Китано
49
Йео
49
Йео
8
Китано
2
Бидструп
10
10
2
Бидструп
17
Алайбегович
99
Бишофф
99
Бишофф
17
Алайбегович
11
Вертессен
9
Онисиво
9
Онисиво
11
Вертессен
20
Байду
19
Конате
19
Конате
20
Байду
31
Шмид
29
29
31
Шмид
27
Леруа
88
Куандреди
88
Куандреди
27
Леруа
46
23
Шотичек
23
Шотичек
46
9
Траоре
8
Какури
8
Какури
9
Траоре
10
Шакири
9
Айети
9
Айети
10
Шакири
Остались в запасе
Зальцбург
Базель
52
Кристиан Завешицки
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
52
Кристиан Завешицки
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
Остались в запасе
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Зальцбург
Точно не сыграют
Базель
Точно не сыграют
Статистика матча Зальцбург - Базель
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
9
Офсайды
0
3
Количество передач
597
365
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Базеля», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Базель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»