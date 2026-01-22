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  • «Зальцбург» – «Базель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Зальцбург» – «Базель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 21:50
Зальцбург
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
3 : 1
Завершен
Базель
4' К. Алайбегович 12' К. Алайбегович 35' Ф. Кретциг
56' Д. Агбонифо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЛВ
5
Сумайла Диабате
ОП
2
Мадс Бидструп
(К) ЦП
8
Сота Китано
АП
20
Эдмунд Байду
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
31
Доминик Шмид
ЦП
14
Andrej Bacanin
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Джердан Шакири
(К) ПВ
46
Kaio Eduardo
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
10
Oliver Lukić
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
99
Клемент Бишофф
ЛФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
Базель
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Марин Шотичек
ЦП
8
Дион Какури
АП
40
Agon Rexhaj
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Шлагер
13
Кретциг
22
Гаду
44
Шустер
37
Труммер
5
Диабате
2
Бидструп
17
Алайбегович
8
Китано
20
Байду
11
Вертессен
3-3-2-2
1
Хитц
18
Аджетей
24
Данильюк
3
Вуйоз
31
Шмид
14
27
Леруа
10
Шакири
10
Агбонифо
9
Траоре
46
8
Китано
49
Йео
49
Йео
8
Китано
2
Бидструп
10
10
2
Бидструп
17
Алайбегович
99
Бишофф
99
Бишофф
17
Алайбегович
11
Вертессен
9
Онисиво
9
Онисиво
11
Вертессен
20
Байду
19
Конате
19
Конате
20
Байду
31
Шмид
29
29
31
Шмид
27
Леруа
88
Куандреди
88
Куандреди
27
Леруа
46
23
Шотичек
23
Шотичек
46
9
Траоре
8
Какури
8
Какури
9
Траоре
10
Шакири
9
Айети
9
Айети
10
Шакири
Остались в запасе
Зальцбург
Базель
52
Кристиан Завешицки
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
52
Кристиан Завешицки
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
Остались в запасе
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Зальцбург
Точно не сыграют
Анри Чейз
ЦЗ
Такуму Кавамура
ОП
Йон Мельберг
ЛЗ
Justin Omoregie
ЦФ
Базель
Точно не сыграют
Кеиго Цунемото
ПЗ
Мориц Брошински
ЦФ
Метинью
ЦП
Ибрахим Салах
ЛВ
Финн ван Бремен
ЦЗ
Статистика матча Зальцбург - Базель
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
9
Офсайды
0
3
Количество передач
597
365
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Базеля», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург»«Базель»

«Зальцбург» – «Базель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Базель Зальцбург
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