«Базель» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.70

10 декабря 2025 16:56
Базель - Астон Вилла
11 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку

11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Базель» и «Астон Вилла». Игра состоится в Базеле, начало – в 23:00 (мск).

«Базель»

Команда Людовика Маньена набрала 6 очков и находится на 24-й позиции общего этапа ЛЕ. «Базель» добыл 2 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:7.

Последние результаты «Базеля»:

  • 07.12.25 «Винтертур» – «Базель» – 1:2;
  • 04.12.25 «Базель» – «Гран-Саконне» – 3:1;
  • 30.11.25 «Базель» – «Санкт-Галлен» – 0:0.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 12 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Унаи Эмери добыли 4 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:3.

Предыдущие результаты «Астон Виллы»:

  • 06.12.25 «Астон Вилла» – «Арсенал» – 2:1;
  • 03.12.25 «Брайтон» – «Астон Вилла» – 3:4;
  • 30.11.25 «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» – 1:0.

Очные встречи в Кубке Интертото

  • 21.08.01 «Астон Вилла» – «Базель» – 4:1;
  • 07.08.01 «Базель» – «Астон Вилла» – 1:1.

Прогноз на матч «Базель» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала сумасшедший ход в АПЛ, а в Лиге Европы идет в топ-3, уступая лидеру по дополнительным показателям. Если Эмери не станет беречь основу на матч с «Вест Хэмом», гости должны уверенно набирать 3 очка.

Прогноз – П2 с коэффициентом 1.70.

Прогноз на точный счет – 0:2 с коэффициентом 10.00.

1.70
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Астон Вилла Базель
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 