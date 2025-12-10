11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Базель» и «Астон Вилла». Игра состоится в Базеле, начало – в 23:00 (мск).

«Базель»

Команда Людовика Маньена набрала 6 очков и находится на 24-й позиции общего этапа ЛЕ. «Базель» добыл 2 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:7.

Последние результаты «Базеля»:

07.12.25 «Винтертур» – «Базель» – 1:2;

04.12.25 «Базель» – «Гран-Саконне» – 3:1;

30.11.25 «Базель» – «Санкт-Галлен» – 0:0.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 12 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Унаи Эмери добыли 4 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:3.

Предыдущие результаты «Астон Виллы»:

06.12.25 «Астон Вилла» – «Арсенал» – 2:1;

03.12.25 «Брайтон» – «Астон Вилла» – 3:4;

30.11.25 «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» – 1:0.

Очные встречи в Кубке Интертото

21.08.01 «Астон Вилла» – «Базель» – 4:1;

07.08.01 «Базель» – «Астон Вилла» – 1:1.

Прогноз на матч «Базель» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала сумасшедший ход в АПЛ, а в Лиге Европы идет в топ-3, уступая лидеру по дополнительным показателям. Если Эмери не станет беречь основу на матч с «Вест Хэмом», гости должны уверенно набирать 3 очка.

Прогноз – П2 с коэффициентом 1.70.

Прогноз на точный счет – 0:2 с коэффициентом 10.00.