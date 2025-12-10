10 декабря 2025 16:56
Базель - Астон Вилла
11 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 6 турПерейти в онлайн матча
11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Базель» и «Астон Вилла». Игра состоится в Базеле, начало – в 23:00 (мск).
«Базель»
Команда Людовика Маньена набрала 6 очков и находится на 24-й позиции общего этапа ЛЕ. «Базель» добыл 2 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:7.
Последние результаты «Базеля»:
- 07.12.25 «Винтертур» – «Базель» – 1:2;
- 04.12.25 «Базель» – «Гран-Саконне» – 3:1;
- 30.11.25 «Базель» – «Санкт-Галлен» – 0:0.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» набрала 12 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Унаи Эмери добыли 4 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:3.
Предыдущие результаты «Астон Виллы»:
- 06.12.25 «Астон Вилла» – «Арсенал» – 2:1;
- 03.12.25 «Брайтон» – «Астон Вилла» – 3:4;
- 30.11.25 «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» – 1:0.
Очные встречи в Кубке Интертото
- 21.08.01 «Астон Вилла» – «Базель» – 4:1;
- 07.08.01 «Базель» – «Астон Вилла» – 1:1.
Прогноз на матч «Базель» – «Астон Вилла»
«Астон Вилла» набрала сумасшедший ход в АПЛ, а в Лиге Европы идет в топ-3, уступая лидеру по дополнительным показателям. Если Эмери не станет беречь основу на матч с «Вест Хэмом», гости должны уверенно набирать 3 очка.
Прогноз – П2 с коэффициентом 1.70.
Прогноз на точный счет – 0:2 с коэффициентом 10.00.