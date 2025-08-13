Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Стали известны все участники последнего отборочного этапа Лиги чемпионов-2025/26.
В раунде плей-офф сыграют следующие пары:
Путь чемпионов
«Ференцварош» (Венгрия) – «Карабах» (Азербайджан)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Пафос» (Кипр)
«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)
«Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)
«Базель» (Швейцария) – «Копенгаген» (Дания)
Путь представителей лиг
«Фенербахче» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брюгге» (Бельгия)
- Первые матчи плей-офф пройдут 19 и 20 августа, ответные – 26 и 27 августа.
Источник: «Бомбардир»