  Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 01:07
1

Стали известны все участники последнего отборочного этапа Лиги чемпионов-2025/26.

В раунде плей-офф сыграют следующие пары:

Путь чемпионов

«Ференцварош» (Венгрия) – «Карабах» (Азербайджан)

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Пафос» (Кипр)

«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)

«Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)

«Базель» (Швейцария) – «Копенгаген» (Дания)

Путь представителей лиг

«Фенербахче» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брюгге» (Бельгия)

  • Первые матчи плей-офф пройдут 19 и 20 августа, ответные – 26 и 27 августа.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ференцварош Карабах Црвена Звезда Пафос Буде-Глимт Штурм Селтик Кайрат Базель Копенгаген Фенербахче Бенфика Рейнджерс Брюгге
向英雄致敬
1755042675
澤尼特在哪裡？
Ответить
