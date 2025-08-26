Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Копенгаген» – «Базель»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 2.05

26 августа 2025 8:38
Копенгаген - Базель
27 авг. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе забьют
Сделать ставку

27 августа на «Паркене» состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Копенгаген» примет «Базель». Первая встреча завершилась вничью 1:1, и теперь в Дании команды разыграют путевку в групповой этап турнира. Ожидается напряжeнная игра, ведь обе стороны обладают внушительным атакующим потенциалом, но имеют и заметные проблемы в обороне.

«Копенгаген»

Датский клуб подходит к ответной встрече в неплохой форме. Команда не проигрывает в пяти матчах Лиги чемпионов подряд, демонстрируя высокую результативность – 12 голов в последних пяти играх. В атаке «Копенгаген» действует смело и активно, при этом способен разрывать оборонительные построения соперников. Но есть и слабое место – защита: в пяти последних матчах команда пропустила шесть мячей, а в трeх играх подряд не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. Важный плюс – уверенность на своeм поле, где «Копенгаген» регулярно играет первым номером.

«Базель»

Швейцарский клуб тоже показывает яркую атаку – 14 голов за последние пять встреч. «Базель» способен создавать моменты в большом количестве, что делает его опасным соперником даже на выезде. Однако проблемой остаeтся оборона: команда пропускает в 13 матчах подряд и в среднем получает 1.40 гола за игру. Несмотря на это, в атаке «Базель» стабилен – отличался в 30 встречах подряд, что подтверждает системность их нападающих действий. Такая статистика говорит о том, что гости наверняка найдут свой шанс у ворот соперника и в Копенгагене.

Факты о командах

«Копенгаген»

  • Не проигрывает в 5 матчах Лиги чемпионов подряд
  • В среднем: 2.40 забитых и 1.20 пропущенных за 5 последних игр
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Базель»

  • В среднем: 2.80 забитых и 1.40 пропущенных за 5 последних игр
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Победа 6:1 в последнем кубковом матче

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 4 раунд
Базель
1 : 1
20.08.2025
Копенгаген

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Базель»

Обе команды обладают схожими сильными и слабыми сторонами: мощная атака и нестабильная оборона. «Копенгаген» будет играть первым номером при поддержке трибун и постарается быстро забить, но «Базель» всегда опасен на контратаках. Логично ожидать результативный матч, где забьют обе стороны. При этом датчане выглядят чуть стабильнее в еврокубковом контексте и имеют все шансы дожать соперника.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 2.05
  • Победа «Копенгагена» – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

2.05
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Базель Копенгаген
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 