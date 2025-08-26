27 августа на «Паркене» состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Копенгаген» примет «Базель». Первая встреча завершилась вничью 1:1, и теперь в Дании команды разыграют путевку в групповой этап турнира. Ожидается напряжeнная игра, ведь обе стороны обладают внушительным атакующим потенциалом, но имеют и заметные проблемы в обороне.
«Копенгаген»
Датский клуб подходит к ответной встрече в неплохой форме. Команда не проигрывает в пяти матчах Лиги чемпионов подряд, демонстрируя высокую результативность – 12 голов в последних пяти играх. В атаке «Копенгаген» действует смело и активно, при этом способен разрывать оборонительные построения соперников. Но есть и слабое место – защита: в пяти последних матчах команда пропустила шесть мячей, а в трeх играх подряд не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. Важный плюс – уверенность на своeм поле, где «Копенгаген» регулярно играет первым номером.
«Базель»
Швейцарский клуб тоже показывает яркую атаку – 14 голов за последние пять встреч. «Базель» способен создавать моменты в большом количестве, что делает его опасным соперником даже на выезде. Однако проблемой остаeтся оборона: команда пропускает в 13 матчах подряд и в среднем получает 1.40 гола за игру. Несмотря на это, в атаке «Базель» стабилен – отличался в 30 встречах подряд, что подтверждает системность их нападающих действий. Такая статистика говорит о том, что гости наверняка найдут свой шанс у ворот соперника и в Копенгагене.
Факты о командах
«Копенгаген»
- Не проигрывает в 5 матчах Лиги чемпионов подряд
- В среднем: 2.40 забитых и 1.20 пропущенных за 5 последних игр
- Забивает в 5 последних матчах
- Пропускает в 3 последних матчах
«Базель»
- В среднем: 2.80 забитых и 1.40 пропущенных за 5 последних игр
- Пропускает в 13 матчах подряд
- Забивает в 30 матчах подряд
- Победа 6:1 в последнем кубковом матче
Прогноз на матч «Копенгаген» – «Базель»
Обе команды обладают схожими сильными и слабыми сторонами: мощная атака и нестабильная оборона. «Копенгаген» будет играть первым номером при поддержке трибун и постарается быстро забить, но «Базель» всегда опасен на контратаках. Логично ожидать результативный матч, где забьют обе стороны. При этом датчане выглядят чуть стабильнее в еврокубковом контексте и имеют все шансы дожать соперника.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – коэффициент 2.05
- Победа «Копенгагена» – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95