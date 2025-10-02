02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Базель
Базель
3-3-2-2
1
Хитц
3
Вуйоз
18
Аджетей
24
Данильюк
31
Шмид
27
Леруа
88
Куандреди
10
Агбонифо
10
Шакири
7
Отеле
9
Айети
4-1-1-1-3
1
Нюбель
22
Ассиньон
14
Жакес
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
6
Штиллер
14
Андрес
26
Буанани
18
Левелинг
8
Томаш
9
Демирович
Салах
37
Баришич
37
Баришич
Салах
7
Отеле
23
Шотичек
23
Шотичек
7
Отеле
88
Куандреди
14
14
88
Куандреди
10
Агбонифо
7
Салах
7
Салах
10
Агбонифо
9
Айети
9
Брошински
9
Брошински
9
Айети
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
14
Андрес
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
14
Андрес
26
Буанани
91
Йованович
91
Йованович
26
Буанани
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
Остались в запасе
Базель
Штутгарт
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Базель - Штутгарт
3
Всего ударов по воротам
12
29
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
9
Нарушения
19
10
Офсайды
0
1
Количество передач
290
529
Сейвы
7
2
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
2.19
2.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Базель» против «Штутгарта», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Базель» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»