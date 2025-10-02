Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Базель» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Базель» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 20:50
Базель
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
3' А. Айети 84' Д. Шакири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
31
Доминик Шмид
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
10
Джердан Шакири
(К) ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Эрмедин Демирович
(К) ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Базель
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
19
Жуниор Зе
ЛВ
23
Марин Шотичек
ЦП
14
Andrej Bacanin
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
91
Лазар Йованович
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
3-3-2-2
1
Хитц
3
Вуйоз
18
Аджетей
24
Данильюк
31
Шмид
27
Леруа
88
Куандреди
10
Агбонифо
10
Шакири
7
Отеле
9
Айети
4-1-1-1-3
1
Нюбель
22
Ассиньон
14
Жакес
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
6
Штиллер
14
Андрес
26
Буанани
18
Левелинг
8
Томаш
9
Демирович
Салах
37
Баришич
37
Баришич
Салах
7
Отеле
23
Шотичек
23
Шотичек
7
Отеле
88
Куандреди
14
14
88
Куандреди
10
Агбонифо
7
Салах
7
Салах
10
Агбонифо
9
Айети
9
Брошински
9
Брошински
9
Айети
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
14
Андрес
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
14
Андрес
26
Буанани
91
Йованович
91
Йованович
26
Буанани
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
Остались в запасе
Базель
Штутгарт
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Базель - Штутгарт
3
Всего ударов по воротам
12
29
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
9
Нарушения
19
10
Офсайды
0
1
Количество передач
290
529
Сейвы
7
2
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
2.19
2.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Базель» против «Штутгарта», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Базель» – «Штутгарт»

«Базель» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Штутгарт Базель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
3
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+