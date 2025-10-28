Челестини рассказал, как его убедили возглавить ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился подробностями своего назначения в московский клуб.
– Хочется вернуть вас в самое начало вашей работы в ЦСКА. Как вы узнали об интересе клуба к вам? Какой была ваша первая реакция?
– Я был с женой на Сейшелах (смеется). К тому моменту я уже сказал спортивному директору «Базеля», что не буду продолжать работу с командой. Я сказал ему об этом ещe перед финалом Кубка, где мы выиграли и оформили золотой дубль. Собственно, поэтому я и ушeл – это была высшая точка. Лучше сработать было невозможно.
Поэтому я поехал в отпуск. У меня был вариант с «Хетафе», но не сложилось. Ещe два-три предложения я уже успел отвергнуть, был почти уверен, что летом никого не возглавлю.
Так что когда агент сказал мне о ЦСКА, я попросил узнать его, насколько серьeзен интерес. Он мне ответил: «Уже вечером они хотят с тобой созвониться по видео».
На созвоне руководство ЦСКА мне сказало: «Решение в твоих руках, Фабио». Я навeл справки, посоветовался с женой – и мы решили поехать.
– Что стало главным аргументом?
– Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в первом же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Мне хотелось возглавить команду, которая будет бороться за самые высокие места.
С точки зрения спортивного проекта ЦСКА показался мне хорошей идеей. Всe сошлось. Мы с женой пришли к выводу: «Если мы хотим выйти из зона комфорта и пожить другой жизнью – надо ехать».
- Челестини сменил Марко Николича, ушедшего в АЕК.
- Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
- Армейцы набрали 27 очков в 13 турах РПЛ и занимают 3-е место в лиге.