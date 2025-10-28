Введите ваш ник на сайте
Челестини рассказал, как его убедили возглавить ЦСКА

28 октября, 22:50
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился подробностями своего назначения в московский клуб.

– Хочется вернуть вас в самое начало вашей работы в ЦСКА. Как вы узнали об интересе клуба к вам? Какой была ваша первая реакция?

– Я был с женой на Сейшелах (смеется). К тому моменту я уже сказал спортивному директору «Базеля», что не буду продолжать работу с командой. Я сказал ему об этом ещe перед финалом Кубка, где мы выиграли и оформили золотой дубль. Собственно, поэтому я и ушeл – это была высшая точка. Лучше сработать было невозможно.

Поэтому я поехал в отпуск. У меня был вариант с «Хетафе», но не сложилось. Ещe два-три предложения я уже успел отвергнуть, был почти уверен, что летом никого не возглавлю.

Так что когда агент сказал мне о ЦСКА, я попросил узнать его, насколько серьeзен интерес. Он мне ответил: «Уже вечером они хотят с тобой созвониться по видео».

На созвоне руководство ЦСКА мне сказало: «Решение в твоих руках, Фабио». Я навeл справки, посоветовался с женой – и мы решили поехать.

– Что стало главным аргументом?

Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в первом же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Мне хотелось возглавить команду, которая будет бороться за самые высокие места.

С точки зрения спортивного проекта ЦСКА показался мне хорошей идеей. Всe сошлось. Мы с женой пришли к выводу: «Если мы хотим выйти из зона комфорта и пожить другой жизнью – надо ехать».

  • Челестини сменил Марко Николича, ушедшего в АЕК.
  • Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
  • Армейцы набрали 27 очков в 13 турах РПЛ и занимают 3-е место в лиге.

Еще по теме:
ЦСКА повысит зарплату Челестини 2
«Для меня это станет катастрофой»: Челестини опасается ухода игрока ЦСКА 3
Челестини раскрыл, что сказал Акинфееву после его ошибки в матче с «Ростовом»
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Базель Челестини Фабио
Интерес
1761683350
Насчёт "выхода из зоны комфорта"-это вы в точку с супругой угадали. Обеспечим.
Ответить
BRO_football
1761686876
Бабки! Бабки! Бабки! Участвовать ещё непонятно сколько лет исключительно в чемпионате своей страны и основываясь лишь на футболистах из этой же страны - такие себе амбиции.
Ответить
rash1959
1761717493
как его убедили? Насыпали столько овса, что не съесть.
Ответить
