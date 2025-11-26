Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Генк» – «Базель»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.6

26 ноября 2025 9:29
Генк - Базель
27 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
отал больше 2.5 голов
Сделать ставку

27 ноября на стадионе «Люминус Арена» состоится матч пятого тура Лиги Европы, в котором бельгийский «Генк» примет швейцарский «Базель». Обе команды сохраняют реальные шансы на выход в плей-офф, однако подходят к игре в разном эмоциональном фоне. «Генк» набрал 7 очков и располагается в середине турнирной таблицы, при этом демонстрирует атакующий стиль, но не отличается стабильностью в обороне. «Базель» с 6 очками идет чуть ниже, делая ставку на дисциплину и прагматичную игру, однако и у гостей периодически возникают сбои при позиционной защите.

«Генк»

Бельгийский коллектив в текущем розыгрыше Лиги Европы регулярно делает акцент на активное начало матчей и высокий темп. Победа над «Брагой» со счетом 4:3 показала, что команда способна поддерживать интенсивный ритм даже в выездных условиях. При этом последние игры в чемпионате выявили проблемы с концентрацией, особенно при обороне стандартов. Тем не менее, «Генк» продолжает стабильно создавать моменты и забивать, что делает хозяев опасными на своем поле.

«Базель»

Швейцарская команда проводит неровный отрезок, чередуя уверенные выступления с потерей очков в национальной лиге. Победа над ФКСБ 3:1 придала уверенности, но минимальное количество забитых мячей в последних турах говорит о снижении эффективности в завершении атак. «Базель» делает упор на контроль мяча и выжидательную модель, что может сыграть ключевую роль в выездной встрече против атлетичного соперника.

Факты о командах

«Генк»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает 1.00 мяча за матч
  • Отличается активной игрой на флангах

«Базель»

  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает 1.20 мяча в последних встречах
  • Имеет плотную структуру обороны
  • Часто играет вторым номером

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Лига Европы, 6 тур
Генк
0 : 0
07.12.2012
Базель
Лига Европы, 2 тур
Базель
2 : 2
04.10.2012
Генк

Прогноз на матч «Генк» – «Базель»

Ожидается тактическое противостояние с акцентом на контроль темпа и борьбу в центре поля. «Генк» постарается навязать высокий прессинг, тогда как «Базель» сосредоточится на быстрых переходах и использовании свободных зон. При текущей результативности обеих сторон и нестабильности обороны хозяев, матч имеет все предпосылки для результативного сценария.

Прогноз: Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.6

1.60
отал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Базель Генк
Другие прогнозы
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
26.11.2025
18:00
1.70
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Краснодар - Оренбург
Победа «Краснодара» с форой (-1)
26.11.2025
20:45
2.45
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген - Кайрат
Тотал меньше 2.5 голов
26.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Олимпиакос - Реал
Победа «Реала» с форой (0)
26.11.2025
23:00
1.35
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм
Победа «ПСЖ»
26.11.2025
23:00
1.92
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал - Бавария
Победа «Баварии» с форой (-1)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 