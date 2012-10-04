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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Генк
Базель - Генк: обзор матча 04 октября 2012
Базель
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Генк
71'
М. Штреллер (П)
84'
М. Штреллер
10'
Б. Де Кеулаер
38'
Д. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Генк
86'
Замена
Г. Плет
️️️️
Б. Кумордзи
ГОЛ! 2:2!
М. Штреллер
84'
76'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
Б. Де Кеулаер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Штреллер
71'
70'
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
Ф. Фрай
️️️️
М. Диас
70'
68'
Замена
К. Нванганга
️️️️
Т. Буффель
Замена
Ф. Шер
️️️️
А. Драгович
53'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
А. Фрай
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фернандес
Пас отдал
Б. Де Кеулаер
Желтая карточка
Ф. Дежен
25'
15'
Желтая карточка
Д. Чиманга
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Де Кеулаер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
88
Кабрал
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
Генк
53
Стийн Вертелаерс
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
29
Глинор Плет
ЦФ
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
33
Пак Чжу-Ху
15
Драгович
22
Сауро
4
Дежен
21
Диас
88
Кабрал
14
Штокер
10
Салах
13
Фрай
9
Штреллер
4-1-4-1
1
ван Хаут
21
Фернандес
3
Кулибали
30
Надсон
3
Чиманга
11
Хиланд
10
Де Кеулаер
17
Горью
7
Буффель
2
Кумордзи
9
Фоссен
15
Драгович
5
Шер
5
Шер
15
Драгович
21
Диас
20
Фрай
20
Фрай
21
Диас
13
Фрай
19
Зуа
19
Зуа
13
Фрай
2
Кумордзи
29
Плет
29
Плет
2
Кумордзи
7
Буффель
24
Нванганга
24
Нванганга
7
Буффель
10
Де Кеулаер
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
10
Де Кеулаер
Остались в запасе
Базель
Генк
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Хайко Фогель
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
53
Стийн Вертелаерс
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
53
Стийн Вертелаерс
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Базель - Генк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
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