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Лига Европы 2026/2027
Генк - Базель
Генк - Базель: обзор матча 07 декабря 2012
Генк
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Базель
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Э. Лимбомбе
89'
87'
Желтая карточка
Ф. Дежен
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
78'
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
Э. Барда
69'
68'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Дежен
Замена
А. Тимбе Масика
️️️️
Б. Де Кеулаер
58'
8'
Желтая карточка
А. Драгович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
11
Халим Хиланд
ОП
5
Давид Хуберт
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
10
Элианив Барда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
13
Александр Фрай
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Котелеш
21
Фернандес
3
Кулибали
3
Хамалайнен
16
Нгонгка
11
Хиланд
5
Хуберт
10
Де Кеулаер
77
Лимбомбе
9
Фоссен
10
Барда
4-1-4-1
1
Зоммер
17
Штайнхофер
15
Драгович
5
Шер
4
Дежен
21
Диас
7
Дежен
14
Штокер
37
Япи
20
Фрай
9
Штреллер
10
Барда
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
10
Барда
10
Де Кеулаер
40
Масика
40
Масика
10
Де Кеулаер
77
Лимбомбе
8
Схрайверс
8
Схрайверс
77
Лимбомбе
7
Дежен
10
Салах
10
Салах
7
Дежен
Остались в запасе
Генк
Базель
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
17
Жульен Горью
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
13
Александр Фрай
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
17
Жульен Горью
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
13
Александр Фрай
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Генк - Базель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Цегека Арена
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