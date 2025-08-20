В среду, 20 августа, в рамках Пути чемпионов раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграют «Базель» и «Копенгаген». Матч пройдет в Базеле, начало – в 22:00 (мск).

«Базель»

«Базель» в сезоне-2024/25 оформил золотой дубль под руководством Фабио Челестини, который летом ушел в ЦСКА. В новом сезоне команду возглавил Людовик Маньин.

После 4 туров «Базель» идет на 4-й позиции в чемпионате Швейцарии.

Последние результаты «Базеля»:

16.08.25 «Биль» – «Базель» – 1:6;

10.08.25 «Лугано» – «Базель» – 3:1;

06.08.25 «Базель» – «Янг Бойз» – 4:1.

«Копенгаген»

В прошлом сезоне «Копенгаген» также оформил золотой дубль на внутренней арене. Во 2-м отборочном раунде ЛЧ команда Якоба Нееструпа переиграла «Дриту» (2:0, 1:0), в 3-м раунде – «Мальме» (0:0, 5:0).

Предыдущие результаты «Копенгагена»:

15.08.25 «Нордшелланд» – «Копенгаген» – 1:3;

12.08.25 «Копенгаген» – «Мальме» – 5:0;

08.08.25 «Копенгаген» – «Орхус» – 2:3.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Базель» – «Копенгаген»

«Базель» попробует пробиться в основную сетку ЛЧ впервые с сезона-2017/18, но не выглядит фаворитом в этом противостоянии. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.