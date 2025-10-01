2 октября 2025 года на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором швейцарский «Базель» примет немецкий «Штутгарт». Обе команды подошли к этому поединку с разными настроениями и будут стремиться набрать важные очки в группе.

«Базель»

«Базель» в последних играх продемонстрировал хорошую атакующую игру, забив 1.60 гола в среднем за матч в последних 5 играх. Однако в обороне команда не выглядит слишком стабильной, пропуская 1.40 гола за игру. В последних 4 матчах «Базель» пропустил голы, что ставит под сомнение их защитные способности. В то же время команда не проигрывает в 13 из 14 последних матчей дома, что дает им некоторое преимущество перед «Штутгартом». В Лиге Европы они потерпели поражение от «Фрайбурга» (1:2) в предыдущем туре, но дома «Базель» всегда играет с боевым настроем.

«Штутгарт»

«Штутгарт» также демонстрирует хорошую форму, победив в последних 3 матчах. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.60 гола за матч, что говорит о высокой атакующей мощи. В обороне команда также не идеальна, пропуская 1.40 гола за игру. Однако на выезде у «Штутгарта» есть проблемы с результатами, и они не всегда способны сохранять стабильность в защите. В Лиге Европы они одержали победу над «Сельтой» (2:1) и будут стремиться продолжить свою победную серию. Штутгарт забивает в 9 последних матчах, что подтверждает их хорошую атакующую форму.

Факты о командах

«Базель»

В последних 5 играх «Базель» забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Базель» забивает в 5 последних матчах

Не проигрывает в 13 из 14 последних матчей дома

«Штутгарт»

В последних 5 играх «Штутгарт» забивает в среднем 2.60 гола за игру

В последних 5 играх «Штутгарт» пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Штутгарт» забивает в 9 последних матчах

Побеждает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Базель» – «Штутгарт»

Обе команды демонстрируют хорошие результаты в атаке, но имеют проблемы с обороной. «Базель» будет играть дома, что дает им некоторое преимущество. В то же время, «Штутгарт» в последние недели выглядит сильнее, одержав несколько важных побед, и их атака в порядке. Хотя на выезде команда испытывает трудности, их результативность в последних играх позволяет им быть фаворитами в предстоящем поединке.

Учитывая атакующую мощь обеих команд, прогнозируется открытая игра с высокими шансами на обмен голами. «Штутгарт» выглядит более стабильным, и на основе текущей формы они должны одержать победу.

