«Фрайбург» – «Базель»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

23 сентября 2025 9:04
Фрайбург - Базель
24 сент. 2025, среда 22:00 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Фрайбурга» с форой (-1)
Сделать ставку

Лига Европы стартует с интересного противостояния: немецкий «Фрайбург» принимает швейцарский «Базель». Обе команды подходят к матчу с сериями успешных результатов, однако их стиль и динамика последних встреч позволяют выделить несколько закономерностей, которые могут повлиять на ход игры.

«Фрайбург»

Хозяева в Бундеслиге демонстрируют атакующий футбол. В пяти последних встречах команда забила десять мячей, но при этом пропустила восемь. «Фрайбург» традиционно много играет в нападении, полагаясь на быстрый переход в атаку. Команда забивает в каждом матче уже на протяжении длительной серии и не боится рисковать впереди. При этом защита остаeтся уязвимой, и соперники часто используют пространство за спинами оборонцев. Домашний фактор может сыграть свою роль: на «Европа-Парк» хозяева действуют смелее и чаще создают много моментов у ворот соперника.

«Базель»

Швейцарский клуб также находится в неплохой форме, выиграв три последних матча, включая успешный проход в Кубке. В пяти встречах команда забила семь мячей и пропустила шесть. Несмотря на результативность в атаке, проблемной зоной остаeтся оборона: «Базель» пропускает почти в каждом матче на протяжении долгого периода. При этом команда стабильно действует на контратаках и нередко использует стандартные положения для достижения успеха. На выезде «Базель» не выглядит столь уверенно, но способен навязать борьбу более статусному сопернику.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Забивает в 15 последних матчах подряд.
  • В последних 5 играх забил 10 мячей.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

«Базель»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 16 из 18 последних игр.
  • В последних 5 матчах забил 7 мячей и пропустил 6.

Прогноз на матч

Встреча обещает быть результативной: обе команды много играют впереди, но испытывают трудности в обороне. «Фрайбург» имеет больше шансов на победу благодаря более высокой плотности игры и поддержке трибун. Однако и «Базель» наверняка создаст моменты, учитывая слабые стороны защиты хозяев. В такой ситуации наиболее логично рассматривать рынки тоталов и индивидуальных показателей. Ожидается открытая игра с высокой вероятностью голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фрайбурга» с форой (-1) – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.85
Победа «Фрайбурга» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Базель Фрайбург
18+
