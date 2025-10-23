23.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-2-1
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
6
Тессманн
39
Де Карвалью
18
Мера
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
39
Фофана
10
Сатриано
3-4-1-2
1
Хитц
3
Вуйоз
24
Данильюк
37
Баришич
23
Шотичек
5
27
Леруа
31
Шмид
10
Шакири
9
Айети
7
Отеле
2
Мэйтленд-Найлс
13
Клюйверт
13
Клюйверт
2
Мэйтленд-Найлс
39
Фофана
9
Карабец
9
Карабец
39
Фофана
6
Тессманн
23
Мортон
23
Мортон
6
Тессманн
8
Толиссо
10
Шулц
10
Шулц
8
Толиссо
18
Мера
9
Морейра
9
Морейра
18
Мера
3
Вуйоз
27
Рюгг
27
Рюгг
3
Вуйоз
5
88
Куандреди
88
Куандреди
5
7
Отеле
7
Салах
7
Салах
7
Отеле
10
Шакири
9
Брошински
9
Брошински
10
Шакири
23
Шотичек
9
Траоре
9
Траоре
23
Шотичек
Остались в запасе
Лион
Базель
30
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Мирко Сальви
ВР
29
Moussa Cissé
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Andrej Bacanin
ЦП
19
Жуниор Зе
ЛВ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
29
Moussa Cissé
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Andrej Bacanin
ЦП
19
Жуниор Зе
ЛВ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Лион - Базель
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
573
363
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Базеля», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Базель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»