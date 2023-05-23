Скопинцев: «С Йокановичем мы обыграли «Зенит», «Локо», «Спартак» и ЦСКА – когда такое было?»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил выступление московского клуба под руководством Славиши Йокановича.
«С Йокановичем у «Динамо» были позитивные моменты. С ним мы обыграли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а ещe «Зенит» в Кубке – это четыре гранда. Вспомнишь, при каком тренере мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было?
С ним были хорошие отрезки – это факт. А потом случилось то, что случилось», – сказал Скопинцев.
- Серб был в «Динамо» с лета.
- До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
Источник: «Чемпионат»