Скопинцев: «С Йокановичем мы обыграли «Зенит», «Локо», «Спартак» и ЦСКА – когда такое было?»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил выступление московского клуба под руководством Славиши Йокановича.

«С Йокановичем у «Динамо» были позитивные моменты. С ним мы обыграли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а ещe «Зенит» в Кубке – это четыре гранда. Вспомнишь, при каком тренере мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было?

С ним были хорошие отрезки – это факт. А потом случилось то, что случилось», – сказал Скопинцев.