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    • Скопинцев: «С Йокановичем мы обыграли «Зенит», «Локо», «Спартак» и ЦСКА – когда такое было?»

    Скопинцев: «С Йокановичем мы обыграли «Зенит», «Локо», «Спартак» и ЦСКА – когда такое было?»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил выступление московского клуба под руководством Славиши Йокановича.

    «С Йокановичем у «Динамо» были позитивные моменты. С ним мы обыграли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а ещe «Зенит» в Кубке – это четыре гранда. Вспомнишь, при каком тренере мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было?

    С ним были хорошие отрезки – это факт. А потом случилось то, что случилось», – сказал Скопинцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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