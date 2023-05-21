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    • Лещук: «Йоканович сказал, что Шунин ему более симпатичен и мое время придет после ухода Антона»

    Лещук: «Йоканович сказал, что Шунин ему более симпатичен и мое время придет после ухода Антона»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил, почему не играл при бывшем главном тренере Славише Йокановиче.

    – Читали ли высказывание Владислава Радимова о том, что нефутбольный фактор – ваша личная история – повлияла на результат команды, в том числе и на игру в обороне?

    – Не читал. Но это полный бред, потому что личные истории случаются у всех, это никак не повлияло. То, что меня посадили на скамейку, связано с другим фактором.

    – Каким?

    – Йоканович мне сказал, что у него больше симпатия к Антону Шунину, чем ко мне, и мое время придет, когда Антон закончит карьеру. Я услышал тренера, мы разошлись с разными мнениями.

    – Когда это случилось?

    – В апреле, после игры с «Сочи». Он меня подозвал, сказал: «Выбор не в твою пользу. Не задавай мне вопросов, я не хочу отвечать, у меня нет ответов на них». Через неделю мы поговорили еще раз, он сказал, что симпатии у него больше к Антону. Я сказал, что для меня это непонятно – почему меня поменяли после игр, когда у меня не было ошибок. Поражения случаются всегда, и непонятно, почему меня посадили. Объяснение было такое, что симпатий больше к Антону.

    • Серб был в «Динамо» с лета.
    • До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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