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    • «Полина ушла, Лещук сел на скамейку»: Радимов связал проблемы «Динамо» с любовным треугольником в клубе

    «Полина ушла, Лещук сел на скамейку»: Радимов связал проблемы «Динамо» с любовным треугольником в клубе

    Экс-игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал «Динамо» после поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ со счетом 0:3.

    • «Динамо» после поражения уволило главного тренера Славишу Йокановича.
    • Клуб уступил три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.

    «Что творится с «Динамо»? Сегодняшний разгром на своем поле – это совсем перебор, поэтому решение убрать тренера досрочно, до окончания сезона – совершенно верное!

    У клуба такой стадион, юбилейный год, мощная поддержка и ресурсы – и откровенно стыдный результат. Игру «Ахмата» не вычеркиваем, команда при Ташуеве смотрится действительно здорово, но «Динамо» так бездарно действовать просто не может!

    Занимательно, что сыпаться команда начала весной одновременно с раскрывшимся скандалом с Полиной Лысенко, и тогда же место в основе потерял игравший в марте в Лещук, а Шунин надежность давно расплескал.

    Полина ушла, Лещук сел на скамейку, Шунин не спасает, «Динамо» сыпется – давно у москвичей не было таких историй.

    Проткнутая вершиной любовного треугольника дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны «Динамо», – написал Радимов в телеграме.

    «Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    14.05.2023 22:31
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