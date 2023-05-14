«Полина ушла, Лещук сел на скамейку»: Радимов связал проблемы «Динамо» с любовным треугольником в клубе

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал «Динамо» после поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ со счетом 0:3.

«Динамо» после поражения уволило главного тренера Славишу Йокановича.

Клуб уступил три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.

«Что творится с «Динамо»? Сегодняшний разгром на своем поле – это совсем перебор, поэтому решение убрать тренера досрочно, до окончания сезона – совершенно верное!

У клуба такой стадион, юбилейный год, мощная поддержка и ресурсы – и откровенно стыдный результат. Игру «Ахмата» не вычеркиваем, команда при Ташуеве смотрится действительно здорово, но «Динамо» так бездарно действовать просто не может!

Занимательно, что сыпаться команда начала весной одновременно с раскрывшимся скандалом с Полиной Лысенко, и тогда же место в основе потерял игравший в марте в Лещук, а Шунин надежность давно расплескал.

Полина ушла, Лещук сел на скамейку, Шунин не спасает, «Динамо» сыпется – давно у москвичей не было таких историй.

Проткнутая вершиной любовного треугольника дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны «Динамо», – написал Радимов в телеграме.

Лысенко покинула «Динамо» в апреле, сейчас она работает в медийном «ФК Десять».

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