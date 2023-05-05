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    • Экс-ведущая «Динамо» Лысенко получила работу в медиафутболе

    Экс-ведущая «Динамо» Лысенко получила работу в медиафутболе

    Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», пробыла без работы месяц. Теперь она будет отвечать за социальные сети ФК «Десять», который выступает в медиалиге.

    Один из основателей клуба – комик Азамат Мусагалиев, болельщик «Спартака».

    • Сообщалось, что в сотрудничестве с Лысенко был заинтересован РФС.
    • Полина также работает на телепередаче «Что? Где? Когда?», где крутит волчок.
    • Она поет в церковном хоре.

    Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2023 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5592

      neim 6 мая, 00:35

      Какой смысл был менять работу в профессиональном клубе на какую-то медиалигу ?
      Или мы чего-то не знаем ?

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