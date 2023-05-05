Экс-ведущая «Динамо» Лысенко получила работу в медиафутболе

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», пробыла без работы месяц. Теперь она будет отвечать за социальные сети ФК «Десять», который выступает в медиалиге.
Один из основателей клуба – комик Азамат Мусагалиев, болельщик «Спартака».
- Сообщалось, что в сотрудничестве с Лысенко был заинтересован РФС.
- Полина также работает на телепередаче «Что? Где? Когда?», где крутит волчок.
- Она поет в церковном хоре.
Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола
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Источник: «Бомбардир»