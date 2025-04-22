Йоканович ответил, жалеет ли он о работе в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о периоде в московском клубе.
– Не жалеете, что пошли в «Динамо»?
– Нет. Я работал в хорошем клубе. С отличными людьми и футболистами.
Не все всегда идет так, как мы думаем. Но это была хорошая возможность.
- Йоканович возглавлял команду в сезоне-2022/23.
- Тренера уволили после поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ.
- В том сезоне динамовцы финишировали на 9-м месте с 45 очками.
- После ухода из московского клуба Йоканович остается безработным.
Источник: «Спорт-Экспресс»