Йоканович ответил, жалеет ли он о работе в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о периоде в московском клубе.

– Не жалеете, что пошли в «Динамо»?

– Нет. Я работал в хорошем клубе. С отличными людьми и футболистами.

Не все всегда идет так, как мы думаем. Но это была хорошая возможность.