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    Агент рассказал, в каких странах интересуются Йокановичем

    Агент Боян Остожич, представляющий интересы бывшего главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, рассказал об интересе к сербу в Англии.

    «Славиша вернулся в Сербию и сейчас хочет взять небольшую паузу, чтобы отдохнуть. К нему есть большой интерес от разных команд, но он хочет взять передышку и только после этого выбирать. Из России предложений нет, но есть варианты в Катаре, Саудовской Аравии, также снова в Англии», – сказал Остожич.

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    Источник: «РБ Спорт»

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