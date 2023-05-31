Агент рассказал, в каких странах интересуются Йокановичем

Агент Боян Остожич, представляющий интересы бывшего главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, рассказал об интересе к сербу в Англии.

«Славиша вернулся в Сербию и сейчас хочет взять небольшую паузу, чтобы отдохнуть. К нему есть большой интерес от разных команд, но он хочет взять передышку и только после этого выбирать. Из России предложений нет, но есть варианты в Катаре, Саудовской Аравии, также снова в Англии», – сказал Остожич.