«Это ужасно»: Слуцкий – о словах Лещука в адрес Йокановича

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил слова вратаря команды Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера Славиши Йокановича.

«Это ужасно. Например, Денис Глушаков в свое время очень жестко прошелся по Славену Биличу. Денис очень жалеет о тех словах до сих пор.

Если у тебя есть претензии к тренеру, ты можешь их высказать ему лично. У Лещука большая обида. Это ужасно потому, что ты личные обиды выдаешь под соусом общекомандной защиты. Лещук обижен на тренера.

Лещук говорит, что его не устраивала методика Йокановича. Но он не может оценивать методику. Твое дело – играть. Не надо маскировать личную обиду под командную», – сказал тренер на ютуб-канале «Коммент.Шоу».