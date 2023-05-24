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    «Это ужасно»: Слуцкий – о словах Лещука в адрес Йокановича

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил слова вратаря команды Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера Славиши Йокановича.

    «Это ужасно. Например, Денис Глушаков в свое время очень жестко прошелся по Славену Биличу. Денис очень жалеет о тех словах до сих пор.

    Если у тебя есть претензии к тренеру, ты можешь их высказать ему лично. У Лещука большая обида. Это ужасно потому, что ты личные обиды выдаешь под соусом общекомандной защиты. Лещук обижен на тренера.

    Лещук говорит, что его не устраивала методика Йокановича. Но он не может оценивать методику. Твое дело – играть. Не надо маскировать личную обиду под командную», – сказал тренер на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18860

      ilichkadr 2 часа назад

      "Бывший главный тренер сборной России"?
      Почему не бывший главный тренер Рубина, вогнавший клуб в пердив?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9079

      vladik12 > ilichkadr 2 часа назад

      Включите голову: что более статусно? Наверное, сборная.

      0
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      Рейтинг: +18860

      ilichkadr > vladik12 2 часа назад

      Статусность это когда чего-то достиг. Чего достиг Лёня будучи в статусе главного тренера сборной России, а vladik12?
      P.S. Включение головы, точнее сказать мозга, оставляю за собой.

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      Рейтинг: +9079

      vladik12 > ilichkadr 1 час назад

      Он достиг назначения в главную команду страны, епт, - сборную России.

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      Рейтинг: +18860

      ilichkadr > vladik12 1 час назад

      Ага, офигительное достижение!
      Я к тому, что Лёня упырь, поскольку окромя него никто не согласился возглавить сборную.
      P.S. Для меня он пустое место.

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      Рейтинг: +9079

      vladik12 > ilichkadr 1 час назад

      Ну если пустое место может выигрывать РПЛ, Кубок России, доходить до четвертьфинала ЛЧ, то окей.

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