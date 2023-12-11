Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что к заместителю генерального директора клуба по спорту Желько Бувачу проявляла интерес сербская «Црвена Звезда».

    «Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чем писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и еще нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остается с нами», – сказал Гафин.

    • 62-летний Бувач является заместителем генерального директора «Динамо» по спорту с февраля 2020 года. Соглашение специалиста с клубом действует до конца сезона-2023/24.
    • С 2015 по 2018 год Бувач был ассистентом главного тренера английского «Ливерпуля», также он сотрудничал с немецкими «Боруссией» (Дортмунд), «Майнцем» и «Нойкирхеном».

    Новости по теме
    Агент футболиста сборной Гваделупы подтвердил интерес со стороны «Динамо»
    «Динамо» предложило 5 миллионов за защитника сборной Гваделупы 3
    Асхабадзе выступил против возврата на систему «весна-осень» и предложил сдвинуть туры 5
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+