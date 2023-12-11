В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что к заместителю генерального директора клуба по спорту Желько Бувачу проявляла интерес сербская «Црвена Звезда».

«Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чем писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и еще нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остается с нами», – сказал Гафин.