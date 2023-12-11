В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что к заместителю генерального директора клуба по спорту Желько Бувачу проявляла интерес сербская «Црвена Звезда».
«Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чем писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и еще нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остается с нами», – сказал Гафин.
- 62-летний Бувач является заместителем генерального директора «Динамо» по спорту с февраля 2020 года. Соглашение специалиста с клубом действует до конца сезона-2023/24.
- С 2015 по 2018 год Бувач был ассистентом главного тренера английского «Ливерпуля», также он сотрудничал с немецкими «Боруссией» (Дортмунд), «Майнцем» и «Нойкирхеном».
Источник: ТАСС