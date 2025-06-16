Не все в «Динамо» рады назначению Карпина

В «Динамо» нет единства насчет фигуры нового главного тренера Валерия Карпина.
Например, спортивный директор Желько Бувач был против фигуры Карпина. Немец лоббировал кандидатуру Алексея Шпилевского, который назначен в «Пари НН».
- 56-летний Карпин подписал контракт с бело-голубыми, рассчитанный до лета 2028 года.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
Источник: «Спорт день за днем»