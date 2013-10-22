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    Желько Бувач - статистика

    Тренер
    Имя Желько
    Фамилия Бувач
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Дата рождения 13 сентября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Боруссия 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.10.2013 Арсенал 1 : 2 Боруссия
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