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Желько Бувач
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
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21:42
Оффтоп
Расписание финала Кубка Гагарина
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21:35
Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
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20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
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20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
6
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
1
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
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19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
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18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
6
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
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17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
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Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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Желько Бувач - новости
Тренер
Имя
Желько
Фамилия
Бувач
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
13 сентября 1961
Статистика
Новости
Статьи
4 апреля
23:22
«Динамо» извинилось за оскорбления игроков и сотрудников в адрес журналистов
22:22
Спортивный директор «Динамо» оскорбил журналиста после поражения от «Акрона»
4
9 октября 2022
11:07
«Динамо»: «Кресло под Бувачем не качается»
5 октября 2022
22:41
Орещук: «Если увольнять Йокановича, то покинуть «Динамо» должен и Бувач»
7 сентября 2022
22:47
Бувач оценил футбольные качества новичка «Динамо» Дасы
17 августа 2022
22:42
Бувач объяснил, зачем «Динамо» подписало 17-летнего серба Майсторовича
12 августа 2022
21:08
Бувач объяснил трансфер Карцева в «Динамо»
1
26 июля 2022
15:51
Бувач объяснил, почему «Динамо» купило Фернандеса
1
17 июня 2022
22:43
Бувач: «Йоканович поможет «Динамо» сделать следующий шаг»
1
15 июня 2022
00:58
«Динамо» возглавит Йоканович, потому что Бувач настаивал на иностранном тренере. Он не желал влияния агентов тренеров-россиян
4
29 мая 2022
17:16
Бувач: «Я остаюсь в «Динамо» на следующий сезон»
21 мая 2022
14:59
Бувач останется в «Динамо» («Чемпионат»)
3
14 мая 2022
17:21
Директор «Динамо» Бувач – перед матчем с «Локомотивом»: «Будет легкая игра!»
2 января 2022
17:25
Приглашение Смолова в «Динамо» – инициатива Шварца и Бувача. Игрок уже созванивался с Ворониным («Матч ТВ»)
10
14 декабря 2021
13:21
Бувач – о продлении контракта: «С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо»
3
12:17
Фото
«Динамо» продлило контракт с Бувачем до 2024 года
4
7 декабря 2021
20:59
«СЭ»: «Динамо» на днях объявит о продлении контрактов со Шварцем и Бувачем до 2024 года
9
6 августа 2021
19:52
Бувач: «Макаров обладает менталитетом победителя»
2
5 июля 2021
13:08
Бувач: «Гагнидзе не боится брать на себя игру. В будущем он будет ключевым игроком «Динамо»
2
27 марта 2021
11:43
Бувач: «Не удивлен тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян»
1 декабря 2020
10:36
Моро: «Все ждали, что я уеду в одну из топ-5 лиг Европы. Бувач изменил мое мышление, и я перешел в «Динамо»
2
23 октября 2020
18:44
Шварц: «Бувач будет принимать участие в тренировках «Динамо»
16 октября 2020
17:34
Бувач: «Не уверен, что лимит на легионеров помогает русским игрокам стать лучше»
25
11:39
Степашин: «Шварц возродит динамовские традиции, которые были еще в Советском Союзе»
9
9 октября 2020
18:47
«Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил руководство клуба не приглашать Бердыева
23
12:59
Бувач: «Даже мысли не было стать главным тренером «Динамо»
1
11:57
Бувач: «В ближайшие дни объявим имя нового тренера «Динамо»
6 октября 2020
10:35
Бувач: «Мы хотели взять Кокорина в «Динамо»
5
29 сентября 2020
10:06
Конов: и.о. тренера «Динамо» станет Кульчий. Новиков может остаться в системе клуба
12
00:28
«СЭ»: «Динамо» во вторник уволит Новикова. И.о. главного тренера станет Бувач
14
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