«Динамо» продлило контракт с экс-тренером «Ливерпуля»

«Динамо» объявило о заключении нового соглашения с Желько Бувачем.

Стороны продлили контракт до лета 2026 года.

«Очень рад продлению контракта. Хочу успешно закончить ту работу, которую веду с момента прихода в «Динамо». Думаю, мы на правильном пути и добьeмся успеха в будущем.

За время работы в «Динамо» было много хороших моментов. Было проделано и продолжает делаться много важной работы. Я смотрю с оптимизмом на то, как развивается наш клуб.

Для нас важно следовать нашим идеям, которые мы закладываем в командную работу. Это то, зачем я здесь. Нам необходимо развивать молодых футболистов, воспитанников «Динамо».

Кроме того, у нас много хороших иностранных игроков. К лету мы будем ещe сильнее. Постараемся побеждать во всех турнирах!» – сказал Бувач.