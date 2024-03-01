«Динамо» продлило контракт с экс-тренером «Ливерпуля»

«Динамо» объявило о заключении нового соглашения с Желько Бувачем.
Стороны продлили контракт до лета 2026 года.
«Очень рад продлению контракта. Хочу успешно закончить ту работу, которую веду с момента прихода в «Динамо». Думаю, мы на правильном пути и добьeмся успеха в будущем.
За время работы в «Динамо» было много хороших моментов. Было проделано и продолжает делаться много важной работы. Я смотрю с оптимизмом на то, как развивается наш клуб.
Для нас важно следовать нашим идеям, которые мы закладываем в командную работу. Это то, зачем я здесь. Нам необходимо развивать молодых футболистов, воспитанников «Динамо».
Кроме того, у нас много хороших иностранных игроков. К лету мы будем ещe сильнее. Постараемся побеждать во всех турнирах!» – сказал Бувач.
- Босниец в «Динамо» с февраля 2020 года.
- При нeм команда дошла до финала Кубка России и впервые за 15 лет стала бронзовым призером РПЛ.
- Бувач известен по работе в тренерском штабе Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле».
- В «Динамо» он занимает должность заместителя генерального директора по спорту.