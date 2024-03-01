Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Динамо» продлило контракт с экс-тренером «Ливерпуля»

    «Динамо» объявило о заключении нового соглашения с Желько Бувачем.

    Стороны продлили контракт до лета 2026 года.

    «Очень рад продлению контракта. Хочу успешно закончить ту работу, которую веду с момента прихода в «Динамо». Думаю, мы на правильном пути и добьeмся успеха в будущем.

    За время работы в «Динамо» было много хороших моментов. Было проделано и продолжает делаться много важной работы. Я смотрю с оптимизмом на то, как развивается наш клуб.

    Для нас важно следовать нашим идеям, которые мы закладываем в командную работу. Это то, зачем я здесь. Нам необходимо развивать молодых футболистов, воспитанников «Динамо».

    Кроме того, у нас много хороших иностранных игроков. К лету мы будем ещe сильнее. Постараемся побеждать во всех турнирах!» – сказал Бувач.

    • Босниец в «Динамо» с февраля 2020 года.
    • При нeм команда дошла до финала Кубка России и впервые за 15 лет стала бронзовым призером РПЛ.
    • Бувач известен по работе в тренерском штабе Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле».
    • В «Динамо» он занимает должность заместителя генерального директора по спорту.

    Новости по теме
    Аршавин оценил игровые качества Тюкавина и Чалова
    Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова 3
    Григорян назвал команду, показывающую лучший футбол в России 4
    Источник: сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+