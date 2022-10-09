«Динамо»: «Кресло под Бувачем не качается»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заверил, что клуб доверяет спортивному директору Желько Бувачу.

«Нервозность Бувача? Это нужно у него спросить.

Истекающий кредит доверия к нему? Мы такие вопросы не поднимаем – работаем все вместе сейчас, на общий результат. Впечатление, что под ним тоже качается кресло, неверное», – сказал Пивоваров.