«Динамо»: «Кресло под Бувачем не качается»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заверил, что клуб доверяет спортивному директору Желько Бувачу.
«Нервозность Бувача? Это нужно у него спросить.
Истекающий кредит доверия к нему? Мы такие вопросы не поднимаем – работаем все вместе сейчас, на общий результат. Впечатление, что под ним тоже качается кресло, неверное», – сказал Пивоваров.
- Бувач летом привел в команду главного тренера Славишу Йокановича.
- «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
- У команды 4 матча подряд без побед.
Источник: телеграм-канал Алексея Ковалева