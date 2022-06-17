Бувач: «Йоканович поможет «Динамо» сделать следующий шаг»

Заместитель генерального директора «Динамо» Желько Бувач прокомментировал назначение на пост главного тренера Славиши Йокановича.
«Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии. Мы стремимся к тому, чтобы игра команды становилась лучше и каждый футболист добивался индивидуального прогресса. На данный момент у нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% своего потенциала.
Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры «первым номером», позволит «Динамо» выйти на новый уровень», – сказал Бувач.
- Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.
- Он ранее тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби» (Тель-Авив), «Партизан» и другие команды.
- В 2018 году Йокановича рассматривал «Челси».
Источник: официальный сайт «Динамо»