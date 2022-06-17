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Бувач: «Йоканович поможет «Динамо» сделать следующий шаг»

Заместитель генерального директора «Динамо» Желько Бувач прокомментировал назначение на пост главного тренера Славиши Йокановича.

«Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии. Мы стремимся к тому, чтобы игра команды становилась лучше и каждый футболист добивался индивидуального прогресса. На данный момент у нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% своего потенциала.

Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры «первым номером», позволит «Динамо» выйти на новый уровень», – сказал Бувач.

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Источник: официальный сайт «Динамо»

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17.06.2022 22:43
Комментарии1
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    Рейтинг: +4729

    neim 16 минут назад

    Хотелось бы верить. Удачи новому тренеру в Динамо !

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