Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин

Полузащитник «Сьона» Алексей Миранчук готов перейти в «Динамо». Однако московский клуб пока не осуществляет трансфер, против которого выступает спортивный директор Желько Бувач. Миранчука хочет видеть в команде главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за «Сьон» 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В новом сезоне Миранчук сыграл за швейцарский клуб в 1 встрече, а в 2 последних поединках оставался на скамейке запасных.