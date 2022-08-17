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    Бувач объяснил, зачем «Динамо» подписало 17-летнего серба Майсторовича

    Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спорту Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с центральным защитником «Войводины» Миланом Майсторовичем.

    «Милан – один из лучших молодых защитников Европы. Несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов, он выбрал нас, потому что мы особенно пристально наблюдали за ним и потому, что именно в «Динамо» молодые футболисты получают наибольшие возможности для прогресса», – сказал Бувач.

    • Первую часть сезона 17-летний футболист проведет в Сербии. Он присоединится к «Динамо» в феврале 2023 года.
    • Майстрович играл за сборную Сербии на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
    • Его команда дошла до 1/2 финала.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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