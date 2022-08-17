Бувач объяснил, зачем «Динамо» подписало 17-летнего серба Майсторовича

Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спорту Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с центральным защитником «Войводины» Миланом Майсторовичем.

«Милан – один из лучших молодых защитников Европы. Несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов, он выбрал нас, потому что мы особенно пристально наблюдали за ним и потому, что именно в «Динамо» молодые футболисты получают наибольшие возможности для прогресса», – сказал Бувач.

Первую часть сезона 17-летний футболист проведет в Сербии. Он присоединится к «Динамо» в феврале 2023 года.

Майстрович играл за сборную Сербии на Евро-2022 для игроков до 17 лет.

Его команда дошла до 1/2 финала.

Все трансферы РПЛ лета-2022: Газинский подписал контракт с «Уралом», Норманн ушел в «Лeчче»