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«Динамо» извинилось за оскорбления игроков и сотрудников в адрес журналистов

4 апреля 2023, 23:22

Руководитель медиа «Динамо» Дмитрий Симонов принес извинения от лица клуба за высказывания футболистов и сотрудников клуба после кубкового матча с «Акроном».

«Хотел бы от имени ФК «Динамо» принести извинения за неаккуратные слова, которые были произнесены нашими сотрудниками и игроками в смешанной зоне. Все понимаете, что футбол — это колоссальные эмоции. Сегодня мы все до единого испытали разочарование.

Очень сильно переживаем из-за результата. Мы боролись за трофей, за выход в следующую стадию. К сожалению, так сложилось, что пройти дальше не удалось.

К большому сожалению, контролировать эмоции удается не всегда. Не удалось нам это и сегодня. Готов и персонально принести изменения журналистам, чьи чувства, возможно, были затронуты. Наш клуб максимально открыт для медиа. Вы видите это по медиа, взаимодействую с каждым из вас.

Да, такие случаи нас не красят. Все сотрудники клуба с уважением относятся к работе СМИ. Мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось», — сказал Симонов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор Бувач Желько
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