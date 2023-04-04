«Динамо» извинилось за оскорбления игроков и сотрудников в адрес журналистов

Руководитель медиа «Динамо» Дмитрий Симонов принес извинения от лица клуба за высказывания футболистов и сотрудников клуба после кубкового матча с «Акроном».
- «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из турнира.
- Федор Смолов назвал журналиста клоуном.
- Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач назвал представителя СМИ глупым.
«Хотел бы от имени ФК «Динамо» принести извинения за неаккуратные слова, которые были произнесены нашими сотрудниками и игроками в смешанной зоне. Все понимаете, что футбол — это колоссальные эмоции. Сегодня мы все до единого испытали разочарование.
Очень сильно переживаем из-за результата. Мы боролись за трофей, за выход в следующую стадию. К сожалению, так сложилось, что пройти дальше не удалось.
К большому сожалению, контролировать эмоции удается не всегда. Не удалось нам это и сегодня. Готов и персонально принести изменения журналистам, чьи чувства, возможно, были затронуты. Наш клуб максимально открыт для медиа. Вы видите это по медиа, взаимодействую с каждым из вас.
Да, такие случаи нас не красят. Все сотрудники клуба с уважением относятся к работе СМИ. Мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось», — сказал Симонов.