«Динамо» извинилось за оскорбления игроков и сотрудников в адрес журналистов

Руководитель медиа «Динамо» Дмитрий Симонов принес извинения от лица клуба за высказывания футболистов и сотрудников клуба после кубкового матча с «Акроном».

«Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из турнира.

Федор Смолов назвал журналиста клоуном.

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач назвал представителя СМИ глупым.

«Хотел бы от имени ФК «Динамо» принести извинения за неаккуратные слова, которые были произнесены нашими сотрудниками и игроками в смешанной зоне. Все понимаете, что футбол — это колоссальные эмоции. Сегодня мы все до единого испытали разочарование.

Очень сильно переживаем из-за результата. Мы боролись за трофей, за выход в следующую стадию. К сожалению, так сложилось, что пройти дальше не удалось.

К большому сожалению, контролировать эмоции удается не всегда. Не удалось нам это и сегодня. Готов и персонально принести изменения журналистам, чьи чувства, возможно, были затронуты. Наш клуб максимально открыт для медиа. Вы видите это по медиа, взаимодействую с каждым из вас.

Да, такие случаи нас не красят. Все сотрудники клуба с уважением относятся к работе СМИ. Мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось», — сказал Симонов.