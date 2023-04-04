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    «Тебе что ли обещал, клоун?»: Смолов – об обещании выиграть Кубок России в этом сезоне

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов жестко ответил на вопрос журналиста после вылета из Fonbet Кубка России от «Акрона».

    – Федор, вы обещали Кубок фанатам.

    – Тебе что ли обещал, клоун?

    • Смолов после поражения в финале Кубка России-2022 от «Спартака» дал обещание фанатам «Динамо».
    • Он заявил, что в 2023 году «Динамо» выиграет Кубок России.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    04.04.2023 22:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14089

      Алексей З 2 часа назад

      А это аккредитованный журналист, вопрос кричит в спину ?
      В натуре КЛОУН, останови представься , какое издание, а уж потом если собеседник захочет задавай свои тупые вопросы. Ты не журналист , а х**та из подворотни, пробравшаяся в подтрибунное помещение.

      1
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      Рейтинг: +29035

      JTherry 3 часа назад

      "Тебе что ли обещал, клоун?"
      ...забавно, что именно журналисты возносили Смолова на пьедестал почета и писали о нем хвалебные статьи, а взамен получают - "клоун"...) ну Федя, держись, теперь тебя ожидает показательная корпоративная порка...

      0
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      Рейтинг: +590

      Baggio1986 7 часов назад

      Смолов и есть клоун

      3
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      Рейтинг: +5654

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Пацаны за базар отвечают, даже перед клоунами

      1
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      Рейтинг: +14089

      Алексей З > Дядя Серёжа 2 часа назад

      Кому он обещал , те и могут спросить.
      Клоуна , который кричит в спину, могут и послать в эротическое путешествие.

      0
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      Рейтинг: +1520

      Suvorov51 8 часов назад

      Нет удивления, что Динамо проиграло команде первой лиги, такое случается довольно часто, так что проехать и забыть, а надо готовиться к новым встречам. вы выбили питерскую помойку, а вас выбил Акрон, все нормально

      1
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      Рейтинг: +1780

      Artemka444 13 часов назад

      позорники динамо!!!
      Акрон молодцы!!!!!

      2
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      Рейтинг: +19384

      Cleaner 14 часов назад

      Так это клоун-журналист помешал Динамо обыграть клуб, о котором я узнал только сегодня!!! Ну ржу ни могу!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +6044

      AtticusFinch > Cleaner 10 часов назад

      Не не не...ты херню не неси - он задал вопрос будущему обладателю зотого мяча!!

      0
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