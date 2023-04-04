«Тебе что ли обещал, клоун?»: Смолов – об обещании выиграть Кубок России в этом сезоне

А это аккредитованный журналист, вопрос кричит в спину ?
В натуре КЛОУН, останови представься , какое издание, а уж потом если собеседник захочет задавай свои тупые вопросы. Ты не журналист , а х**та из подворотни, пробравшаяся в подтрибунное помещение.
Нападающий «Динамо» Федор Смолов жестко ответил на вопрос журналиста после вылета из Fonbet Кубка России от «Акрона».
– Федор, вы обещали Кубок фанатам.
– Тебе что ли обещал, клоун?
- Смолов после поражения в финале Кубка России-2022 от «Спартака» дал обещание фанатам «Динамо».
- Он заявил, что в 2023 году «Динамо» выиграет Кубок России.