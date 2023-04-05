Стало известно, как могут наказать Смолова за оскорбление журналиста

Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев оценил поведение форварда «Динамо» Федора Смолова, который после вылета из Кубка России от «Акрона» назвал журналиста клоуном.
— Если в протокол занесено и официальные люди это подтвердят, то естественно, комитет по этике может рассматривать.
— Что может грозить Смолову?
— Замечание, штраф. Есть широкая палитра санкций.
— Как вы считаете, это серьезное нарушение – назвать журналиста клоуном?
— Считаю, что любое оскорбление в адрес журналиста недопустимо.
— «Динамо» уже оперативно извинилось за Смолова. Можно ли считать эту историю исчерпанной?
— Если журналист, которого оскорбил Смолов, не возражает, это должно быть исчерпано.
Источник: «РБ Спорт»