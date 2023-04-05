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    Стало известно, как могут наказать Смолова за оскорбление журналиста

    Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев оценил поведение форварда «Динамо» Федора Смолова, который после вылета из Кубка России от «Акрона» назвал журналиста клоуном.

    — Если в протокол занесено и официальные люди это подтвердят, то естественно, комитет по этике может рассматривать.

    — Что может грозить Смолову?

    — Замечание, штраф. Есть широкая палитра санкций.

    — Как вы считаете, это серьезное нарушение – назвать журналиста клоуном?

    — Считаю, что любое оскорбление в адрес журналиста недопустимо.

    — «Динамо» уже оперативно извинилось за Смолова. Можно ли считать эту историю исчерпанной?

    — Если журналист, которого оскорбил Смолов, не возражает, это должно быть исчерпано.

    • «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.
    • Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
    • Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2023 19:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +738

      egor tikhonov 6 апреля, 17:55

      выпишут большой штраф в 100тр , для кого то огромный ,а для Федьки эта сотка пох....

      0
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      Рейтинг: +2597

      шахта Заполярная 5 апреля, 23:06

      Есть такие журналисты которым слово клоун - это самое мягкое, что можно о них сказать.
      К стати клоун очень тяжелая профессия.

      1
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      Рейтинг: +494

      the teacher 5 апреля, 22:49

      а с каких пор слово клоун стало оскорбительным? ну не стулом же ****** по голове он этого журналюгу? ))

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      Рейтинг: +5488

      neim > the teacher 6 апреля, 07:59

      Лучше бы стулом, может в следующий раз этот клоун подумал, что под горячую руку лучше не лезть.

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      Рейтинг: +738

      egor tikhonov > neim 6 апреля, 17:57

      а он что , на поле был , чтоб быть таким горячим? нех балаболить, отвечать за слова надо....

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      Рейтинг: +5488

      neim > egor tikhonov 7 апреля, 04:15

      Да на сксмейке эмоции тоже присутствуют еще те ! Что ты думаешь, если человек не играет, так и переживать за команду не надо ?

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